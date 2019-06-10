Беларусь заинтересована расширить присутствие на международных финансовых рынках — Румас

Источник материала: Новости Хотимска

Беларусь заинтересована расширить свое присутствие на международных финансовых рынках. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на Дне рынков капитала Беларуси (Belarus Capital Markets Day), который проходит на Лондонской фондовой бирже, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Сергей Румас, Belarus Capital Markets Day — значимое для Беларуси мероприятие на одной из крупнейших финансовых площадок мира с безупречной репутацией и самыми высокими стандартами качества. «Этим событием мы показываем интерес к расширению присутствия на международных рынках», — подчеркнул глава правительства.