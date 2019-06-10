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Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича
11.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым он обратился к главе государства сегодня во время рабочей
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым он обратился к главе государства сегодня во...
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