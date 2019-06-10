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Лукашенко Шуневичу: безопасность во время Европейских игр должна быть обеспечена, но без излишеств
11.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Правоохранительные структуры Беларуси должны обеспечить безопасность граждан во время II Европейских игр, однако действовать без излишеств. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, передает корреспондент БЕЛТА.
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Правоохранительные структуры Беларуси должны обеспечить безопасность граждан во время II Европейских игр, однако действовать без излишеств. На это Президент...
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