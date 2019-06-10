Тунис, Хорватия или...? Цены и варианты бюджетного отдыха с вылетом из брестского аэропорта

Источник материала: Виртуальный Брест

Лето... Пора отпусков, поездок на море и положительных эмоций. Да вот только моря в Беларуси нет. И приходится нашим согражданам искать варианты путешествий в те места, где это самое море есть. Портал «Виртуальный Брест» подготовил для своих читателей подборку вариантов заграничного отдыха с комфортной дорогой туда и обратно.





Но в чем же заключается комфорт? Да-да, именно в минимальных затратах на дорогу. И это возможно благодаря вылетам прямо из аэропорта «Брест» (и возвращению сюда же). Именно по этой причине в пятницу, 7 июня, здесь было многолюдно.





Еще бы! Ведь в этот день состоялось уже второе отправление чартерного авиарейса в Тунис из Бреста. Это стало возможно благодаря туроператору « ИНТЕРСИТИ » совместно с компанией «Белавиа».

Хаммамет, Сус, Монастир и другие курорты этой относительно небольшой страны доступны брестчанам да и, в принципе, всем желающим. Так, три девушки из Минска, пожелавшие остаться неназванными, специально приехали в Брест для поездки к Средиземному морю, потому что на удобные для них даты из Минска аналогичных рейсов уже не было. Почему Тунис? Потому что это направление относительно новое для белорусов, с вполне приемлемым ценником и минимумом заморочек в виде безвизового въезда.





Летит впервые из брестского аэропорта и опытный отдыхающий Евгений. Он сразу отмечает, что это очень удобно: меньше четырех часов комфортного полета (притом с полноценным питанием на борту) - и ты уже на месте. Никаких длительных переездов, томительных ожиданий на границах и другого дискомфорта. К примеру, если лететь из Киева, тогда только дорога до украинской столицы может занять часов девять. А прибавить к этому еще время перелета - и уже в световой день не уложишься. После такой дороги еще день-два нужно будет «отходить». Поэтому преимущества вылета из Бреста Евгений оценил еще до начала путешествия.





В целом Тунис является альтернативным (и поэтому бюджетным) направлением для любителей варианта «все включено». Страна замечательно подходит для семейных путешествий: песчаные пляжи, хороший уровень обслуживания, экскурсии по интересным и красивым местам, выезды в Сахару и путешествия по трассе Дакар-Париж будут интересны для всех возрастов. Наверное, и по этой причине тоже среди путешествующих было немало семей с детьми.









А что же по стоимости? Немаловажный факт: при раннем бронированим с вылетом из Бреста отдых получается дешевле, чем с вылетом из Киева. Взрослый укладывается в сумму до 1000 рублей — и при этом получает полноценный отдых в хорошем 4-звездочном отеле. Но даже если бронирование не было выполнено заранее, то и сейчас еще можно найти хорошее предложение с приятной ценой. Также есть акции, когда ребенок летит бесплатно.