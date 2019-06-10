ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Все возможно. Как парень с инвалидностью устроился на работу мечты

11.06.2019 08:31 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Все возможно. Как парень с инвалидностью устроился на работу мечты
Фото из открытых источников

История трудоустройства минчанина Павла Корончика позитивна и жизнеутверждающа. Найти работу мечты – смотрителя зала в «Галерее Ў» - молодому человеку помогла неравнодушный человек и профессионал, ассистент по сопровождаемому трудоустройству ОО «БелАПДИиМИ» Анастасия Пигулевская.

Если бы на месте Анастасии был сотрудник, который к своим обязанностям подходит формально, у нас, наверное, сегодня не было бы темы для разговора о том, как человеку с инвалидностью подобрать подходящую и, главное, приносящую удовольствие работу.

Все возможно. Как парень с инвалидностью устроился на работу мечты Может ли начальник заставить подростка таскать тяжести на работе?

Как найти вакансии

- Прежде чем заняться поиском работы для конкретного человека, мы выясняем его предпочтения: чем именно он хотел бы заниматься, в какой сфере, - объясняет Анастасия ПИГУЛЕВСКАЯ. – Важно, есть ли у него образование или он только школу окончил. Чтобы понять, где бы он смог себя максимально проявить – в работе с людьми, с техникой или природой – проводится профориентационный тест Климова. Отталкиваясь от результатов и учитывая навыки, умения, желание, образование, начинаем поиски работы.

Анастасии Пигулевской неоднократно задавали вопрос: «Наверное, есть специальная база вакансий, в которой вы ищете подходящую профессию?» Однако такой базы нет. Ассистент фактически «вручную» штудирует вакансии, представленные на открытом рынке труда, звонит на предприятия, в компании.

- Это занимает очень много времени, - признается девушка. – Я также изучаю отзывы о работодателе, часто пишу письма, в которых подробно объясняю ситуацию. Что касается Паши, то еще лет пять назад он говорил о большом желании найти работу. Мы рассматривали для него и работу уборщика, и дворника, в целом очень много вариантов. Ходили на собеседования, а также на экскурсии, когда узнавали о каких-то новых профессиях. За это время Паша прошел мотивационный и поведенческий тренинги, подготовился к тому, как вести себя на собеседовании.

Когда я узнала от директора «Галереи Ў» Валентины Киселевой о том, что там хотят сделать свое пространство инклюзивным, в том числе предоставить работу людям с инвалидностью, сразу вспомнила о Паше.

Что делает смотритель

Павел КОРОНЧИК имеет I группу инвалидности. Долгое время просто сидел дома и мечтал о том, что когда-нибудь сможет стать самостоятельным, найдет работу, будет зарабатывать.

- Когда позвонила Настя, я очень обрадовался, - не скрывает эмоций молодой человек. – Все получилось как нельзя лучше: меня приняли на работу смотрителем, которая мне очень нравится: я слежу за порядком, чтобы посетители не трогали экспонаты, а также подсказываю им, куда пройти, если возникают вопросы.

Все возможно. Как парень с инвалидностью устроился на работу мечты Без опыта работы. На какую зарплату может рассчитывать новичок в профессии

Павел работает с 13 до 20 часов. Он даже попросил, чтобы ему разрешили работать в субботу и воскресенье, когда больше посетителей.

Анастасия Пигулевская проделала огромную работу и оформила ворох документов, чтобы Павел Корончик получил рабочее место. Без нее, возможно, трудоустройство и не состоялось бы.

- Паша работает по адаптации к трудовой деятельности людей с инвалидностью, - рассказывает Анастасия. – В перечне профессий нет «смотрителя зала», поэтому пришлось заново проходить МРЭК и вносить в него изменения. Кроме того, я, как ассистент, который занимается сопровождением, продумала для Паши маршрут от дома до работы. Он поначалу не хотел рассматривать вариант с метро, но, поскольку наземным транспортом добираться долго, все же вышел из зоны комфорта. Мы несколько раз закрепили маршрут, и теперь Паша полностью самостоятелен.

В ноябре годовая адаптация Павла Корончика заканчивается, но он готов работать и дальше. В «Галерее Ў» сотрудником довольны, поэтому все должно получиться и у нанимателя, и у работника.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Павел КОРОНЧИК имеет I группу инвалидности. Долгое время просто сидел дома и мечтал о том, что когда-нибудь сможет стать самостоятельным, найдет работу, будет...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Любовница мужа сделала мне замечание за то, что я полезла в его телефон». Психолог отвечает читательнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика