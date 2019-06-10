Все возможно. Как парень с инвалидностью устроился на работу мечты

Источник материала: Аргументы и факты

История трудоустройства минчанина Павла Корончика позитивна и жизнеутверждающа. Найти работу мечты – смотрителя зала в «Галерее Ў» - молодому человеку помогла неравнодушный человек и профессионал, ассистент по сопровождаемому трудоустройству ОО «БелАПДИиМИ» Анастасия Пигулевская.

Если бы на месте Анастасии был сотрудник, который к своим обязанностям подходит формально, у нас, наверное, сегодня не было бы темы для разговора о том, как человеку с инвалидностью подобрать подходящую и, главное, приносящую удовольствие работу. Может ли начальник заставить подростка таскать тяжести на работе?

Как найти вакансии

- Прежде чем заняться поиском работы для конкретного человека, мы выясняем его предпочтения: чем именно он хотел бы заниматься, в какой сфере, - объясняет Анастасия ПИГУЛЕВСКАЯ. – Важно, есть ли у него образование или он только школу окончил. Чтобы понять, где бы он смог себя максимально проявить – в работе с людьми, с техникой или природой – проводится профориентационный тест Климова. Отталкиваясь от результатов и учитывая навыки, умения, желание, образование, начинаем поиски работы.

Анастасии Пигулевской неоднократно задавали вопрос: «Наверное, есть специальная база вакансий, в которой вы ищете подходящую профессию?» Однако такой базы нет. Ассистент фактически «вручную» штудирует вакансии, представленные на открытом рынке труда, звонит на предприятия, в компании.

- Это занимает очень много времени, - признается девушка. – Я также изучаю отзывы о работодателе, часто пишу письма, в которых подробно объясняю ситуацию. Что касается Паши, то еще лет пять назад он говорил о большом желании найти работу. Мы рассматривали для него и работу уборщика, и дворника, в целом очень много вариантов. Ходили на собеседования, а также на экскурсии, когда узнавали о каких-то новых профессиях. За это время Паша прошел мотивационный и поведенческий тренинги, подготовился к тому, как вести себя на собеседовании.

Когда я узнала от директора «Галереи Ў» Валентины Киселевой о том, что там хотят сделать свое пространство инклюзивным, в том числе предоставить работу людям с инвалидностью, сразу вспомнила о Паше.

Что делает смотритель

Павел КОРОНЧИК имеет I группу инвалидности. Долгое время просто сидел дома и мечтал о том, что когда-нибудь сможет стать самостоятельным, найдет работу, будет зарабатывать.

- Когда позвонила Настя, я очень обрадовался, - не скрывает эмоций молодой человек. – Все получилось как нельзя лучше: меня приняли на работу смотрителем, которая мне очень нравится: я слежу за порядком, чтобы посетители не трогали экспонаты, а также подсказываю им, куда пройти, если возникают вопросы.

Павел работает с 13 до 20 часов. Он даже попросил, чтобы ему разрешили работать в субботу и воскресенье, когда больше посетителей.

Анастасия Пигулевская проделала огромную работу и оформила ворох документов, чтобы Павел Корончик получил рабочее место. Без нее, возможно, трудоустройство и не состоялось бы.

- Паша работает по адаптации к трудовой деятельности людей с инвалидностью, - рассказывает Анастасия. – В перечне профессий нет «смотрителя зала», поэтому пришлось заново проходить МРЭК и вносить в него изменения. Кроме того, я, как ассистент, который занимается сопровождением, продумала для Паши маршрут от дома до работы. Он поначалу не хотел рассматривать вариант с метро, но, поскольку наземным транспортом добираться долго, все же вышел из зоны комфорта. Мы несколько раз закрепили маршрут, и теперь Паша полностью самостоятелен.

В ноябре годовая адаптация Павла Корончика заканчивается, но он готов работать и дальше. В «Галерее Ў» сотрудником довольны, поэтому все должно получиться и у нанимателя, и у работника.