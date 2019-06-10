«Любовница мужа сделала мне замечание за то, что я полезла в его телефон». Психолог отвечает читательнице

Источник материала: Tut.by

Когда наша читательница узнала, что у мужа есть любовница, она позвонила ей. И вместо извинений услышала, что она полное ничтожество и муж ее совершенно не любит. Теперь, несмотря на то, что супруг вернулся в семью, женщина не может поверить в его искренность и вернуть уверенность в себе. Что ей посоветует психолог?

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из Центра успешных отношений. Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».





— Мы в браке с мужем восемь лет, есть ребенок, ему годик. В начале нашей совместно жизни все было хорошо: и страсть, и любовь. Потом все стало более обыденным.

Мы стали часто ссориться, потому что муж любит посидеть с друзьями, сходить в бар, а мне хочется побыть дома, поговорить с ним по душам. Но мне все равно казалось, что мы живем нормально, пока несколько месяцев назад я случайно не узнала, что у мужа есть любовница.

Сначала увидела сообщение от нее у него в телефоне. На мой вопрос «что это?» получила ответ: «Это просто сумасшедшая, завтра разберусь». На следующий день принес мне букет цветов и сказал, чтобы я себя не накручивала. Вечером этого же дня я опять залезла к нему в телефон и увидела от нее звонки почти каждый день. Он стал говорить, что они работают вместе и это по делу.

Я стала замечать, что мой муж постоянно носит телефон с собой, было заметно, что он стал следить за своим гардеробом и физической формой. Несколько раз муж уходил посидеть с друзьями, попить пива, но приходил под утро, и я чувствовала, что его одежда пахнет женскими духами. Я все понимала, но хотела, чтобы он сам во всем признался.





Все закончилось в одну из ночей, когда я увидела любовную переписку с ней и фото интимного содержания. После этого муж признался, что они встречаются, но из семьи он уходить не хочет, просил простить и начать сначала.

Мужа хватило на пару недель. Вскоре я обнаружила, что он очень часто звонит и пишет на новый номер. Я позвонила — и, конечно, это была она. Еще и сделала мне замечание, почему у меня его телефон, сказала, что у них все серьезно, что она уходит от мужа. Я пожелала им счастья и бросила трубку. А потом узнала номер телефона мужа любовницы, позвонила ему и все рассказала.

Когда муж узнал, что я сделала, он сказал, что не будет ни с ней, ни со мной. А его любовница написала мне, что я несчастная, что погрязла в кастрюлях и носках, а она вся гордая и независимая, что именно таких любят мужчины, писала, что мой муж слабый и не уверенный в себе человек, что она его бросает и что у нее все будет хорошо.

Ну что… Прошло несколько дней, и муж стал проситься обратно, говорит, что любит, что не может без нас. И я опять поддалась, он нас забрал назад.

И теперь я не знаю, как мне себя вести. Понимаю, что надо заняться собой и меньше про это думать, но извожу себя. Как выяснилось, мой муж приводил ее к нам в квартиру, когда нас не было, от этого становится еще хуже, вообще не понимаю, как он так мог. Боюсь, что все у них продолжается…





Еще мне не дают покоя статусы любовницы моего мужа в социальных сетях, где она все время напоминает, что она думает о нем, любит его и готова принять назад. Скажите, что мне делать со всем этим?

Комментарий психолога:

Сергей Жадько, психолог «Центра успешных отношений»

— Ситуация измены очень травматична. Причем для всех. Обманутая супруга, которая теряет опору под ногами, муж, который не может понять, чего он хочет на самом деле. Бесконечный анализ, мысли, слезы, боль, обида, ревность. Описание поведения вашего мужа не дает возможности предполагать, что при очередном вашем воссоединении его измены не возобновятся опять.

Он демонстрирует весьма инфантильное поведение, потому что никак не может определиться, что для него важно, кого он любит, с кем хочет дальше жить. Для того чтобы определить все это и понять себя, ему нужно побыть наедине с собой достаточно долгое время. Только так можно прислушаться к своим истинным чувствам, мотивам и желаниям.

Из письма неясно, какие чувства к мужу у вас. Есть у вас силы двигаться к его прощению или нет? Продолжаете ли вы его любить, несмотря ни на что, или эти измены убили все ваши чувства?

Прислушайтесь к себе. Чего вы сами хотите дальше? Быть с ним или строить новый этап жизни без него? Если решите быть с ним, то готовы ли вы простить, отпустить эту ситуацию и больше не возвращаться к ней, не вспоминать и не терзать себя ревностью и подозрениями в будущем?

При выборе этого пути важно понимать, что ваши чувства и стремления должны совпасть с желанием мужа.

В любом случае для проживания всех ваших эмоций нужно время — в среднем от полугода до года. Вам на этом этапе помогла бы очная работа с психологом, чтобы максимально экологично прожить эти эмоции и суметь построить свою жизнь без страхов измены и предательства в будущем. Терпения и сил вам.