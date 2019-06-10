Парить под куполом. Как юные белоруски покоряют зарубежные фестивали

Источник материала: Аргументы и факты

Молодые воздушные гимнастки Анастасия Путято и Анастасия Донченко дебютировали в паре совсем недавно, их творческому тандему около года. Однако даже за такой короткий промежуток времени девушки не раз успели завоевать сердца жюри и зрителей, причем не только белорусских.

В интервью «АиФ» артистки Белгосцирка Анастасия ПУТЯТО и Анастасия ДОНЧЕНКО рассказали, как им удается достигнуть доверия в паре, какие награды уже удалось завоевать и что нужно для того, чтобы покорить зрителей своим номером. Воздушное полотно. Артисты Белгосцирка будут патентовать уникальный номер

ДВЕ НАСТИ

У обеих девушек сложился свой путь, прежде чем стать артистами цирка. И если выбор 19-летней Анастасии Путято, мама которой выступала в разъездных шапито, можно назвать закономерным, то ее тезка 20-летняя Донченко пришла в цирк относительно поздно – в 17 лет. Многие специалисты отговаривали девушку от этой затеи, говоря, что «поезд ушел», но за плечами девушки были плавание, таеквондо, художественная гимнастика, балет. Это стало серьезной базой для того, чтобы сейчас получать признание на самом высоком уровне.

«Наш дуэт сложился совсем недавно – примерно год назад. Мы не сестры и близкими подругами с детства не были, хотя заочно знакомы давно, учились в одной школе.





Мы обе находились в так называемом творческом поиске. К примеру, когда я попала в Белгосцирк, год была на джигитовке у «Белорусских наездников» под руководством Бориса Лазарова, но поняла, что лошади и верблюды все-таки не мой жанр», – рассказывает Анастасия Донченко.

«А потом главный режиссер Алла Николаева-Алиева познакомила нас и предложила сделать номер в паре на трапеции. – вспоминают воздушные гимнастки. – Удивительно, но уже первое появление перед зрителями в качестве дуэта принесло успех. Мы привезли «серебро» с фестиваля в Риге».

ГЛАВНОЕ – ДОВЕРИЕ

Одним из основных факторов своего успеха девушки называют доверие. Чтобы работать в тандеме, нужно научиться чувствовать друг друга.

«Конечно, не всегда бывает так, что партнеры в цирковом номере хорошо общаются вне манежа. Но это не про нас. Даже если происходит какой-то конфликт, перед выходом на манеж нужно отбросить в сторону все личные неприязни и качественно выполнять свою работу, которая основана на доверии. Ведь все трюки мы выполняем без страховки на достаточно большой высоте», – отмечает Анастасия Путято.





«Помню, как на одном из фестивалей две воздушные гимнастки перед номером очень поругались. В результате девушки не смогли понять друг друга во время выступления, и обе сорвались вниз. Поэтому чрезвычайно важно отделять личные взаимоотношения от работы», – добавляет ее партнерша.

«ЗОЛОТО» В КИЕВЕ

После успеха в Риге девушек пригласили на фестиваль «Золотой каштан» в Киев. Причем позвала артисток лично Людмила Шевченко, директор и художественный руководитель Национального цирка Украины. Номер с тех пор существенно усложнился, в нем появились новые элементы. Но труд не прошел даром. В награду – «золото» фестиваля.

«Есть артисты, которым важно выполнить определенный набор элементов, открутить сальто, сделать прыжки и уйти за кулисы. – рассказывает Анастасия Донченко. – Мы же в своем номере стараемся не просто удивить сложными трюками, а рассказать историю. В нашем выступлении я играю роль младшей сестры, которую, как часто бывает в жизни, поддерживает и помогает преодолевать трудности старшая. В результате благодаря сестре происходит своеобразное преображение из слабой неуверенной в себе девушки в сильную, способную справиться с любыми препятствиями. Надеюсь, в нашем выступлении зритель ощущает всю драму этой истории».





«Важную роль в выступлении играет и третий участник – лебедчик, которого порой незаметно, пока внимание зрителей приковано к артисткам на манеже. Но без его помощи ничего не получилось бы», – отмечают юные гимнастки.

«Мы работаем прежде всего для зрителей. Человек, который пришел на представление, не должен знать, что у тебя что-то болит, нет настроения или еще какая-то проблема. Важно максимально хорошо показать номер. И если после выступления мы слышим громкие аплодисменты, то это и есть главная награда для артиста», – резюмируют девушки.

КСТАТИ

С 14 июня по 11 августа в Белгосцирке проходит новая программа «ПАРАД ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ!» В программе – артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Зрители могут увидеть мастеров цирка разнообразных жанров, зрелищную дрессуру, клоунов и многое другое.