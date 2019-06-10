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Евроторг нарушил закон о рекламе, но освобожден от ответственности

11.06.2019 08:53 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МАРТ уличил «Евроторг» в размещении ненадлежащей рекламы. Об этом сообщается на сайте министерства антимонопольного регулирования.

Там отмечают, что ненадлежащая реклама распространялась в статьях. Они содержали искаженную информацию о том, что МАРТ проводил исследования о «результатах деятельности рабочей группы по вопросу дополнительного государственного регулирования деятельности торговых сетей, чем были созданы условия для введения потребителей рекламы в заблуждение».

В рекламе использовалось имя, высказывания гражданина и наименования организаций без их согласия. Кроме того, ООО «Евроторг» сравнивался с другими организациями, что противоречит закону о рекламе.

По фактам административных нарушений был составлен протокол, суд признал ООО «Евроторг» правонарушителем, однако был освобожден от ответственности «ввиду отсутствия отягчающих обстоятельств и причиненного ущерба».  

 
 
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МАРТ уличил «Евроторг» в размещении ненадлежащей рекламы. Об этом сообщается на сайте министерства антимонопольного регулирования.
 
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