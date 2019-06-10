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Huawei может установить российскую операционную систему на свои смартфоны

11.06.2019 08:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Huawei может заменить на своих смартфонах операционную систему Android на российскую «Аврору» из-за санкций США. Об этом сообщило интернет-издание The Bell со ссылкой на собственные источники. Об этом пишет ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters/Yves Herman

«Китай уже тестирует устройства с предустановленной «Авророй», — рассказал один из собеседников The Bell, знакомый с ходом переговоров российской и китайской сторон.

Эту тему обсуждали главный исполнительный директор Huawei Го Пин и министр цифрового развития и связи РФ Константин Носков в преддверии ПМЭФ, а также президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, говорят источники издания. Кроме того, рассматривается создание на территории России совместного производства чипов и программного обеспечения для устройств Huawei.

Разработкой операционной системы «Аврора», созданной на базе финской Sailfish, занимаются структуры «Ростелекома». В пресс-службе компании не смогли подтвердить переговоры. В Huawei от комментариев отказались, передает The Bell.

РИА Новости добавляют: в «Ростелекоме» заявили, что не получали предложения об использовании их мобильной ОС на смартфонах Huawei. «Однако в компании выразили готовность к сотрудничеству».

Напомним: конфликт между Huawei и американскими властями обострился в мае 2019 года, когда Министерство торговли США внесло компанию в черный список. После этого с ней начали отказываться работать американские фирмы, включая Google, IBM, Qualcomm и не только. 21 мая власти США продлили лицензию Huawei на 90 дней.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Huawei:

 
 
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