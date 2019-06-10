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Комитет госконтроля Могилевской области информирует

11.06.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Комитет госконтроля Могилевской области информирует

Нарушения в работе социальной службы

КГК области проверил законность и эффективность использования государственных средств в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского райисполкома.
Управлением допущены незаконное получение средств районного бюджета в сумме 8,3 тыс. рублей, многочисленные нарушения законодательства при проведении государственных закупок, осуществлении окончательных расчетов с работниками при их увольнении, ведении бухгалтерского учета и иные.
Контролерами также выявлен ряд недобросовестных граждан, которые путем предоставления недостоверных (фиктивных) документов и сведений получали государственную адресную социальную помощь. Правовой оценкой указанных фактов занимаются правоохранительные органы.
По итогам проверки управление и 4 его должностных лица привлечены к административной ответственности.

 

Об эффективности инновационного развития

На заседании коллегии КГК области рассмотрены результаты аудита эффективности инновационного развития Могилевской области.
Анализ показал, что в области надлежащим образом не задействован потенциал по созданию основанных на прорывных технологиях производств, выпуску новой для мирового рынка продукции. Более половины включенных в Госпрограмму инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы инвестпроектов реализуются организациями области ненадлежащим образом.
Такое положение дел во многом обусловлено недостатком финансовых ресурсов. Ежегодно в области затраты на инновации не превышают 100 млн. рублей или 1,5% от валового регионального продукта.
В результате снижаются объемы оказания услуг инновационного характера и поставок инновационной продукции (более половины которой приходится лишь на 4 предприятия: ОАО «Белшина», ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «Моготекс» и ОАО «Могилевхимволокно»).
Коллегией заинтересованным внесены и взяты на контроль предложения для принятия мер реагирования.

 

Ряд показателей не достигнут

Государственные контролеры изучили ход выполнения в регионе Госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы.
На заседании коллегии КГК области рассмотрены материалы аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на выполнение в области Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы.
Отмечено, что основной объем бюджетных ресурсов был направлен на предоставление субъектам малого и среднего бизнеса льготных кредитов, а также на возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами. При этом полное освоение выделенных бюджетных средств из года в год не обеспечивалось.
Не все воспользовавшиеся поддержкой государства субъекты предпринимательства выполнили обязательные условия ее предоставления в части создания и сохранения новых рабочих мест, не достигнут и ряд предусмотренных Госпрограммой показателей.
Материалы коллегии направлены заинтересованным государственным органам для принятия мер реагирования, выполнение внесенных предложений взято Комитетом на контроль.

 

За природные ресурсы надо платить!

КГК области во взаимодействии с налоговыми органами проведен мониторинг соблюдения законодательства по добыче субъектами предпринимательства песка во внутрихозяйственных карьерах Могилевской области.
Контроль показал, что 38 «владельцев» карьеров не производили уплату в бюджет налога за добычу (изъятие) природных ресурсов. По результатам контроля таким субъектам дополнительно исчислено налога в общей сумме 11 тыс. рублей.
Контролерами также выявлены случаи несоблюдения субъектами природоохранного законодательства при размещении и эксплуатации внутрихозяйственных карьеров, использование плодородных сельскохозяйственных земель без обозначения границ на местности, ограничения количества подъездных путей к ним и иных требований.
По итогам мониторинга заинтересованным внесены соответствующие рекомендации, их выполнение взято на контроль.

 
 
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