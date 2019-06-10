Третья линия минского метро может заработать с 2020 года

«Минск-Новости». На станции «Вокзальная» прокладывается последний тоннель первого пускового комплекса. Его длина составит 1,26 километра. Завершить проходку метростроевцы собираются в начале октября, передает





Вестибюль оформляется в темно-зеленых оттенках. Если смотреть на него при солнечном освещении, то вся поверхность блестит и переливается. Еще одна особенность — он наземный. Это первая такая станция минского метро, отмечает агентство.





Уже идут внутренние отделочные работы, установлены четыре эскалаторы, а также лифты для маломобильных групп граждан.





Пробный поезд планируют запустить 2 января.









Наибольшая степень готовности в настоящее время на станции «Ковальская Слобода» (перекресток улиц Жуковского и Воронянского).



