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Третья линия минского метро может заработать с 2020 года

11.06.2019 09:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Строительство третьей линии Минского метрополитена идет ударными темпами. Если все будет хорошо, то пробный поезд отправится в путь уже в первые дни 2020 года.

На станции «Вокзальная» прокладывается последний тоннель первого пускового комплекса. Его длина составит 1,26 километра. Завершить проходку метростроевцы собираются в начале октября, передает «Минск-Новости».

Вестибюль оформляется в темно-зеленых оттенках. Если смотреть на него при солнечном освещении, то вся поверхность блестит и переливается. Еще одна особенность — он наземный. Это первая такая станция минского метро, отмечает агентство.

Уже идут внутренние отделочные работы, установлены четыре эскалаторы, а также лифты для маломобильных групп граждан.

Пробный поезд планируют запустить 2 января.


Наибольшая степень готовности в настоящее время на станции «Ковальская Слобода» (перекресток улиц Жуковского и Воронянского).

На станции «Площадь Богушевича» строители уже приступили к отделочным работам. Почти готов просторный технический этаж: весь облицован плиткой. В глаза бросаются синие эскалаторы.

Самая глубокая станция (более 25 метров) - «Юбилейная площадь» (пересечение улиц Сухая, Мельникайте, Романовская Слобода и Кальварийская). Здесь можно будет пересесть с третьей на вторую линию метро с переходом на станцию «Фрунзенскую».

 
Теги: Минск
 
 
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Строительство третьей линии Минского метрополитена идет ударными темпами. Если все будет хорошо, то пробный поезд отправится в путь уже в первые дни 2020 года.
 
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