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Пограничник в Браславском районе застрелился из табельного пистолета
Источник материала: Партизан
Его тело нашли 3 июня.
Прапорщик-контрактник пограничный войск, тело которого обнаружили 3 июня в Браславском районе, покончил жизнь самоубийством. Старший техник погранзастав «Плюсы» застрелился из табельного пистолета. Такая информация содержится в сводке районного отдела внутренних дел, опубликованной в газете
Мужчина 1979 года проживал в деревне Озеравцы. Его тело было обнаружено вблизи деревни Лапино. По факту проводится проверка.
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Его тело нашли 3 июня.
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