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МВД хочет усилить штат "IT-милиции"
Источник материала: Партизан
Министерство внутренних дел планирует увеличить число специалистов, занимающихся раскрытием и расследованием преступлений в IT-сфере, заявил после встречи с президентом экс-руководитель ведомства Игорь Шуневич.
Рабочая встреча между Шуневичем и президентом Александром Лукашенко состоялась в понедельник в Минске. Как рассказал после беседы журналистам сам Шуневич, в последнее время наметилась тенденция значительного роста киберпреступлений, выявляемых МВД.
"Основная масса, почти двукратное превышение показателя прошлого года, – это хищения с использованием компьютерной техники", – отметил Шуневич в эфире телеканала
Прогноз МВД: количество подобных преступлений будет и дальше расти. Поэтому правоохранители планируют ряд дополнительных мер.
"Я внес главе государства предложения по перераспределению имеющейся штатной численности МВД и за счет внутренних резервов увеличению числа специалистов, которые будут заниматься раскрытием и расследованием преступлений в IT-сфере", – добавил он.
Как стало известно в понедельник, Шуневич подал главе государства рапорт об отставке. Впрочем, как пояснили в эфире телеканала, все поручения и дела, следовательно, и по борьбе с IT-преступлениями, что не успеет сделать сам, передаст преемнику на посту руководителя МВД.
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Министерство внутренних дел планирует увеличить число специалистов, занимающихся раскрытием и расследованием преступлений в IT-сфере, заявил после встречи с...
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