Рабочая встреча между Шуневичем и президентом Александром Лукашенко состоялась в понедельник в Минске . Как рассказал после беседы журналистам сам Шуневич, в последнее время наметилась тенденция значительного роста киберпреступлений, выявляемых МВД.





ОНТ. "Основная масса, почти двукратное превышение показателя прошлого года, – это хищения с использованием компьютерной техники", – отметил Шуневич в эфире телеканала





Прогноз МВД: количество подобных преступлений будет и дальше расти. Поэтому правоохранители планируют ряд дополнительных мер.





"Я внес главе государства предложения по перераспределению имеющейся штатной численности МВД и за счет внутренних резервов увеличению числа специалистов, которые будут заниматься раскрытием и расследованием преступлений в IT-сфере", – добавил он.





Как стало известно в понедельник, Шуневич подал главе государства рапорт об отставке. Впрочем, как пояснили в эфире телеканала, все поручения и дела, следовательно, и по борьбе с IT-преступлениями, что не успеет сделать сам, передаст преемнику на посту руководителя МВД.



