Экономист: Сокращение российской поддержки может ускорить реформирование госсектора

Thinktanks.by выразила эксперт центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова. Такое мнение в интервьювыразила эксперт центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.





Экономист отметила, что на сегодняшний день белорусская экономика зависит от поддержки со стороны России по целому ряду аспектов.





Факторы экономической зависимости: явные и не очень





-- В первую очередь, это преференции в виде низких цен на нефть и газ. По расчетам МВФ, в 2006 году доля этих субсидий достигала 25% от ВВП. Хотя поддержка по ценам на энергоресурсы в последние годы снижается, она все равно остается высокой. Сегодня объем субсидий составляет немногим менее 10% от ВВП, -- рассказала Катерина Борнукова.





Еще одним важным аспектом является зависимость во внешней торговле. Российский рынок остается наиболее важным для экспорта белорусских товаров, а для многих госпредприятий и вовсе является единственным. Значительные объемы экспорта в другие страны достигаются за счет торговли калийными удобрениями и нефтепродуктами. Но и здесь не удается полностью уйти от зависимости, поскольку нефтепродукты производятся из российского сырья.





Не менее важным фактором, привязывающим белорусскую экономику к России, является внешний долг.





-- Основными кредиторами Беларуси являются России и Евразийский фонд стабилизации и развития, в котором решающую роль также играет голос России. Поскольку внешний долг продолжает наращиваться, зависимость от России не уменьшается, -- говорит Катерина Борнукова.





Есть еще один, менее очевидный аспект зависимости -- совместный рынок труда. В ситуациях, когда в белорусской экономике был кризис, а в России – более-менее стабильная ситуация, значительное количество белорусов находило там работу, и это заметно снижало социальную напряженность. Борнукова отметила, что в этот период макроэкономические данные показывали приток переводов из-за рубежа, который поддерживал валютный баланс.





У российской экономики больше нет возможности поддерживать белорусскую





На первый взгляд, белорусская экономика получает значительные бонусы от столь плотного экономического сотрудничества с Россией. Однако такой высокий уровень зависимости имеет серьезные негативные стороны.





-- Большая проблема заключается в том, что когда в России возникают проблемы, они резонируют в экономике Беларуси. Кризис 2015-2016 годов является ярким примером, когда российский кризис обострил наши внутренние проблемы и выступил провоцирующим фактором. В кризисный период наш экспорт в Россию упал на треть. В начале 2000-х годов российская экономика выступала для нас локомотивом, то сейчас перспективы роста в России довольно унылые, особенно если учесть риски новых санкций. Все это может в очередной раз привести к кризису. Но даже если он не случится, у российской экономики больше нет возможности поддерживать белорусскую экономику. Россия принимает непопулярные решения – повышает пенсионный возраст, увеличивает НДС, и на этом фоне предоставлять субсидии Беларуси вряд ли будет возможно, -- считает Катерина Борнукова.









Сокращение объемов российской поддержки может ускорить реформы





Получая в течение многих лет значительные объемы поддержки со стороны России, Беларусь столкнулась с еще одним негативным побочным эффектом, который заключается в том, что страна могла себе позволить не проводить экономические реформы. И последствия такого подхода мы можем наблюдать сегодня.





-- Несколько лет назад необходимость реформировать госпредприятия не была очевидной, их продукцию и без того покупали на российском рынке. Теперь российский рынок стагнирует, к тому же на нем выросла конкуренция со стороны китайской продукции. Мы декларируем желание диверсифицировать торговлю. Но в ЕС, например, конкурентоспособна только наша пищевая промышленность, а на ее пути стоят регуляторные препятствия, поскольку Евросоюз защищает своих сельхозпроизводителей. Продукция машиностроительных предприятий в ЕС совершенно неконкурентоспособна. А на их реформирование, которое позволило бы производить конкурентоспособную продукцию, пока не хватает политической воли. Также есть политическое решение о развитии сотрудничества с Китаем, но географически эта страна расположена слишком далеко. Это значит, что расходы на доставку слишком велики, и чтобы продукция была с их учетом востребованной, она должна быть очень конкурентоспособной. Но сейчас нам сложно конкурировать даже на российском рынке, -- отметила Катерина Борнукова.





Впрочем, не исключено, что правительство будет вынуждено ускорить процесс реструктуризации госпредприятий. В случае реализации Россией налогового маневра Беларусь потеряет 2 млрд. долларов в год, это значит, что расходы бюджета надо будет сократить примерно на 10%, а значит, не будет ресурсов на оказание господдержки убыточным госпредприятиям в прежних объемах.





Учитывая сокращение возможностей получения от России финансовой поддержки, Минск в последние годы ищет другие источники заимствований. На рынке евробондов средства на сегодняшний день слишком дорогие из-за проблем с инвестиционным имиджем.





-- Есть еще одна опция – работать с МВФ. Однако пока правительство не хочет развивать сотрудничество с этой организацией из-за того, что считает слишком жесткими ее условия по реформированию госсектора. Но в связи с тем, что МВФ предоставляет достаточно дешевое финансирование, а возможности получать финансовые ресурсы от России снижаются, Минску, возможно, придется пойти на этот вариант, -- считает Катерина Борнукова.