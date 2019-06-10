ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бобруйске пьяный мужчина зарубил собутыльника топором

11.06.2019 08:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пьяный мужчина в Бобруйске во время распития спиртных напитков нанес собутыльнику множественные удары топором. Следователи устанавливают обстоятельства убийства, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Трагедия произошла ночью 8 июня по месту жительства 53-летнего подозреваемого. От нанесенных ударов 39-летний мужчина скончался. После содеянного хозяин жилья позвонил соей знакомой и признался в случившемся. Женщина сообщила в милицию. 

Следователи изъяли орудие преступления. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. Подозреваемый задержан. "Назначены экспертные исследования, в том числе комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается", - рассказали в СК.
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пьяный мужчина в Бобруйске во время распития спиртных напитков нанес собутыльнику множественные удары топором. Следователи устанавливают обстоятельства...
 
Новости дня
Новости разные
 
Додон готов отстаивать свою легитимность выводом людей на улицы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика