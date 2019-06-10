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МАРТ выявил еще одно нарушение у «Евроторга». На этот раз не понравилась реклама

11.06.2019 08:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило распространение ненадлежащей рекламы «Евроторга». Информация об этом размещена на сайте МАРТ.

Реклама ритейлера размещалась под видом информационных статей со ссылкой на исследование МАРТ. «В рекламе содержалась ложная информация о проведении МАРТ исследования, искаженная информация о результатах деятельности рабочей группы по вопросу дополнительного государственного регулирования деятельности торговых сетей, чем были созданы условия для введения потребителей рекламы в заблуждение», говорится в сообщении.

Кроме того, в рекламе использовались имя, высказывания гражданина и наименования организаций без их согласия, а также допущено сравнение «Евроторга» с другими компаниями.

По выявленным нарушениям МАРТ составил в отношении «Евроторга» протокол об административном правонарушении.

16 мая суд Октябрьского района Минска признал «Евроторг» нарушителем законодательства о рекламе. «Ввиду отсутствия отягчающих обстоятельств и причиненного ущерба, рекламодатель освобожден судом от административной ответственности», констатируют в МАРТ.


Ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило факты нарушения законодательства со стороны крупнейшего ритейлера страны в части недобросовестной конкуренции.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило распространение ненадлежащей рекламы «Евроторга». Информация об этом размещена на сайте...
 
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