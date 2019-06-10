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Главный претендент на "Золотой мяч" не попал в символическую сборную Лиги наций
Источник материала: Партизан
УЕФА опубликовал символическую сборную финального раунда Лиги наций.
В составе сборной больше всего оказалось представителей национальных команд Португалии и Голландии (по 4 игрока).
Защитник сборной Голландии и "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, который на данный момент считается главным претендентом на приз лучшего футболиста Европы - "Золотой мяч" не был включен в список лучших.
Символическая сборная: Джордан Пикфорд (Англия), Кевин Мбабу (Швейцария), Маттейс де Лигт (Голландия), Рубен Диаш (Португалия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Рафаэл Геррейру (Португалия), Френки де Йонг, Мартен де Рон (оба – Голландия), Бернарду Силва, Криштиану Роналду (оба – Португалия), Мемфис Депай (Голландия).
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УЕФА опубликовал символическую сборную финального раунда Лиги наций.
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