











Защитник сборной Голландии и "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, который на данный момент считается главным претендентом на приз лучшего футболиста Европы - "Золотой мяч" не был включен в список лучших.





Символическая сборная: Джордан Пикфорд (Англия), Кевин Мбабу (Швейцария), Маттейс де Лигт (Голландия), Рубен Диаш (Португалия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Рафаэл Геррейру (Португалия), Френки де Йонг, Мартен де Рон (оба – Голландия), Бернарду Силва, Криштиану Роналду (оба – Португалия), Мемфис Депай (Голландия).



В составе сборной больше всего оказалось представителей национальных команд Португалии и Голландии (по 4 игрока).