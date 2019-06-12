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Кризис в Молдове: Польша, Великобритания, Германия и Франция выступили с заявлением

11.06.2019 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

10 июня Германия, Великобритания, Польша и Франция выступили с заявлением о продолжающемся политическом кризисе в Молдове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления, размещенный на сайте МИД Польши.

"Германия, Соединенное Королевство, Польша, Франция и Швеция с пристальным вниманием отметили последние события в Республике Молдова. После парламентских выборов демократически избранная парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В условиях нынешнего конституционного кризиса мы видим и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы", - говорится в заявлении.

"Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Все стороны несут ответственность за урегулирование этого конституционного кризиса мирными средствами," – отметили в четырех странах.


Напомним, пророссийская Соцпартия и проевропейский блок ACUM создали коалицию и избрали нового премьер-министра. Отказ правительства Филиппа и Демпартии признавать смену власти они считают узурпацией власти.

Конституционный суд Молдовы, подконтрольный Демократической партии, признал все решения нового созыва парламента нелегитимными, а также принял решение о роспуске парламента и проведении новых выборов 6 сентября.

Европейский Союз на уровне Еврокомиссии и высокого представителя по вопросам внешней политики официально сообщил, что считает легитимным избрание нового правительства.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поддержал позицию новой власти Молдовы о незаконности роспуска парламента.

 
 
Ссылка на источник 24
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10 июня Германия, Великобритания, Польша и Франция выступили с заявлением о продолжающемся политическом кризисе в Молдове.
 
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