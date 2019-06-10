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В Беларуси началось централизованное тестирование
11.06.2019 09:15 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались 76 тыс. 888 человек. Они будут сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам, сообщает
Начало экзамена в 11.00. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность, ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета. Нельзя приносить с собой телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии.
Следующее ЦТ, по русскому языку, абитуриенты будут сдавать 13 июня.
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Первое ЦТ абитуриенты будут сдавать по белорусскому языку. Пройти его планируют более 22 тыс. человек.
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