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В Беларуси началось централизованное тестирование

11.06.2019 09:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси началось централизованное тестирование
БЕЛТА

Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались 76 тыс. 888 человек. Они будут сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам, сообщает БЕЛТА.

Начало экзамена в 11.00. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность, ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета. Нельзя приносить с собой телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии. 

Следующее ЦТ, по русскому языку, абитуриенты будут сдавать 13 июня. 

В Беларуси началось централизованное тестирование
На ЦТ зарегистрировались почти 76,9 тыс. человек
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Первое ЦТ абитуриенты будут сдавать по белорусскому языку. Пройти его планируют более 22 тыс. человек.
 
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