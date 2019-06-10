В Беларуси началось централизованное тестирование

Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались 76 тыс. 888 человек. Они будут сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам, сообщает БЕЛТА .

Начало экзамена в 11.00. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность, ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета. Нельзя приносить с собой телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии.

Следующее ЦТ, по русскому языку, абитуриенты будут сдавать 13 июня.

На ЦТ зарегистрировались почти 76,9 тыс. человек Подробнее