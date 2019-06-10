Клещи покусали более 700 человек только в Минской области

Жертвами нападения клещей с начала года стали более 700 человек.

Об этом сообщает СТВ со ссылкой на отдел эпидемиологии Вилейского районного центра гигиены и эпидемиологии.

Отмечается, что за такой же период 2018 года пострадавших было на 12% больше. В нынешнем году большое внимание уделено обработке парков, пляжей, деревьев, кустов специальными защитными средствами.

Клещи нападают в высокой траве, поэтому важно периодически скашивать траву и газоны. Рекомендуется соблюдать меры предосторожности, на прогулки в лес надевать закрытую обувь и одежду. После прогулок необходимо внимательно осматривать себя и тех, кто был рядом.

Если клещ укусил, его нужно обязательно сдать на экспертизу: он может быть заражен энцефалитом и боррелиоз.