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Клещи покусали более 700 человек только в Минской области
Источник материала: БДГ
Жертвами нападения клещей с начала года стали более 700 человек.
Об этом
Отмечается, что за такой же период 2018 года пострадавших было на 12% больше. В нынешнем году большое внимание уделено обработке парков, пляжей, деревьев, кустов специальными защитными средствами.
Клещи нападают в высокой траве, поэтому важно периодически скашивать траву и газоны. Рекомендуется соблюдать меры предосторожности, на прогулки в лес надевать закрытую обувь и одежду. После прогулок необходимо внимательно осматривать себя и тех, кто был рядом.
Если клещ укусил, его нужно обязательно сдать на экспертизу: он может быть заражен энцефалитом и боррелиоз.
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Жертвами нападения клещей с начала года стали более 700 человек. Об этом сообщает СТВ со ссылкой на отдел эпидемиологии Вилейского районного центра гигиены и...
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