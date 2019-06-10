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Смягчение наказания за распространение наркотиков намерены обсудить в парламенте

11.06.2019 09:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Смягчение наказания за распространение наркотиков намерены обсудить в парламенте

Смягчение наказания за распространение наркотиков планирует рассмотреть Палата представителей на заседании 13 июня.

Как ожидается, в ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) могут внести поправки, которые предполагают уменьшение нижнего предела наказания с пяти до трех лет лишения свободы по ч. 2 и с восьми до шести лет лишения свободы — по ч. 3, пишет БЕЛТА.

Изменения в антинаркотическое законодательство тщательно изучали сотрудники разных государственных структур по поручению Лукашенко.

Несмотря на возможное смягчение по нижним пределам, власти не намерены снижать ответственность для тех, кто в промышленных масштабах занимается сбытом наркотиков. Верхний предел (до 8 лет по ч. 2 и до 15 лет по ч. 3) остался без изменений.
 

 
 
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Смягчение наказания за распространение наркотиков планирует рассмотреть Палата представителей на заседании 13 июня.
 
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