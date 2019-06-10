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Доступная работа. Лишится ли пенсии работающий человек с инвалидностью?

11.06.2019 09:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Доступная работа. Лишится ли пенсии работающий человек с инвалидностью?
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Сегодня многие стереотипы, касающиеся трудоустройства людей с инвалидностью, развенчаны. Общественное объединение «БелАПДИиМИ», например, опровергает бытующее мнение, что ряд компаний не желают принимать на работу людей с инвалидностью, которые, как тоже ошибочно преподносят, якобы не хотят трудиться…

Специалист по сопровождаемому устройству людей с инвалидностью ОО «БелАПДИиМИ» Эдуард ШИПИЦЫН с 2012 года занимается тем, что помогает соединить два важных звена – нанимателя и работника. За 5 последних лет Эдуард и его коллеги трудоустроили более 70 человек. Но функция ассистента не в том, чтобы взять человека с инвалидностью за руку и сопроводить от квартиры к месту работы.

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- Если кто-то так думает, то он сильно ошибается, - говорит Эдуард Шипицын. – Сопровождаемое трудоустройство включает огромный комплекс услуг, который мы предоставляем нашим клиентам. В первую очередь к поиску работы подходим индивидуально, в зависимости от потребностей, желаний и возможностей человека – в этом уникальность предоставляемой услуги. Кроме того, обучаем наших клиентов непосредственно на рабочем месте, проводим мотивационные тренинги по дресс-коду, поведению в коллективе и многое другое. При необходимости обеспечиваем длительное сопровождение. Но, как показала практика, трех недель обычно достаточно.

Персональный ассистент

Председатель ОО «БелАПДИиМИ», руководитель проекта «Доступная работа» Елена ТИТОВА сделала акцент на важности ассистирования при трудоустройстве людей с инвалидностью:

- Обучением клиента на рабочем месте занимается именно ассистент по сопровождаемому трудоустройству, благодаря чему ни нанимателю, ни сотрудникам не нужно отвлекаться от своей работы. Сегодня порядка 80% людей, которых мы смогли трудоустроить, не прекращают работать. Поэтому мы говорим о необходимости законодательно прописать должность персонального ассистента. Надеемся, депутаты примут проект Закона «Об изменении законов по вопросам соцзащиты инвалидов в целях реализации Конвенции о правах людей с инвалидностью»: в нем впервые закрепляется услуга персонального ассистента для человека с инвалидностью.

Елена Титова добавила: в перспективе объединение займется разработкой тренингов и обучением ассистентов по сопровождаемому трудоустройству людей с инвалидностью. 

- Если сейчас у нас в рамках проекта «Доступная работа» трудятся три ассистента – все в Минске, то через несколько лет, надеемся, их будет не меньше двадцати, а может, и больше, причем по всей Беларуси, - сказала она. – Как показывает практика, практически за две недели человек при наличии мотивации может обучиться многим навыкам.

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Особенности законодательства

Елена Титова отметила: вопреки существующим стереотипам о том, что наниматели не хотят брать на работу людей с инвалидностью, она знает другие примеры:

- Наоборот, наниматели, даже не зная нюансов законодательства, которое позволяет им не искать и не выделять деньги на зарплаты работникам с инвалидностью, потому что это гарантировано государством, готовы их трудоустраивать.

Не многие, например, осведомлены, что в Беларуси одна из форм трудоустройства людей с инвалидностью - адаптация к трудовой деятельности, при которой расходы на оплату труда таких работников возмещаются государством. Для этого наниматели любой формы собственности, в том числе индивидуальные предприниматели, могут обратиться в органы по труду, занятости и социальной защите для заключения договора об организации адаптации людей с инвалидностью к трудовой деятельности.

Важно и то, что в Беларуси человек с инвалидностью, устроившийся на работу, не лишается пенсии по инвалидности.

- Об этом тоже знают не все, поэтому часто приходится сталкиваться с тем, что люди, боясь остаться без пенсии, поначалу говорят о нежелании трудоустраиваться. Но мы проводим большую работу, в том числе с членами семей, чтобы они знали все о своих возможностях и правах.

В ТЕМУ

Каждый потраченный рубль на работу персонального ассистента возвращает государству 14 рублей, а совокупно за 5 лет потенциальный эффект от работы ОО «БелАПДИиМИ» составил около 1 млн долларов. Такие данные привел председатель правления МПОО «АКТ» Валерий ЖУРАКОВСКИЙ.

Доступная работа. Лишится ли пенсии работающий человек с инвалидностью?
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Теги: Минск
 
 
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Многие наниматели, даже не зная нюансов законодательства, которое позволяет им не искать и не выделять деньги на зарплаты работникам с инвалидностью, потому что...
 
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