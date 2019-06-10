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AMD представила 16-ядерный геймерский процессор и мощные игровые видеокарты
Источник материала: Tut.by
Компания AMD представила игровой процессор Ryzen 9 3950X и видеокарты нового поколения Navi. Об этом
Ryzen 9 3950X может использоваться в Socket AM4-экосистеме. Процессор получил 16 ядер (32 потока) и базируется на двух 7-нм чиплетах с микроархитектурой Zen 2. Тепловой пакет — 105 Вт. Базовая частота составляет 3,5 ГГц, в турбо-режиме — до 4,7 ГГц. В наличии также 64 МБ кеш-памяти третьего уровня.
Когда процессор поступит в продажу, пока точно не известно. Но за него будут просить 749 долларов.
Кроме того, AMD раскрыла подробности о
В RX 5700 XT установлено 8 ГБ видеопамяти с частотой 14 ГГц, есть 256-битная шина. Теплопакет — 255 Вт. В наличии также 40 вычислительных, 64 растровых и 256 текстурных блоков, количество потоковых процессоров модели составило 2560. Базовая частота — 1605 МГц, в разгоне — до 1905 МГц. Пиковая производительность — 9,75 Тфлопс.
В более простой Radeon RX 5700 используется 8 ГБ памяти типа DGGR6, 256 текстурных и 64 растровых блока. Вычислительных блоков — 36, потоковых процессоров — 2304. Тактовая частота — 1465 МГц, в разгоне — 1725 МГц.
В продажу видеокарты поступят 7 июля по цене в 449 и 379 долларов за старшую и младшую модели.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние процессоры AMD:
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Когда процессор поступит в продажу, пока точно не известно. Но за него будут просить 749 долларов.
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