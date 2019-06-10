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Пограничник в Браславском районе застрелился
Источник материала: БДГ
Пограничник, которого нашли 3 июня в Браславском районе, застрелился из табельного пистолета.
Об этом
Оперативники выяснили, что 40-летний пограничник покончил с собой выстрелом из табельного пистолета.
В настоящее время проводится проверка.
Ранее БДГ
Погранзастава «Плюсы» находится примерно в 25 км от Браслава. Подразделение на белорусско-латвийской границе действует около 14 лет.
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Пограничник, которого нашли 3 июня в Браславском районе, застрелился из табельного пистолета.
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