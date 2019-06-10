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Пограничник в Браславском районе застрелился

11.06.2019 09:45 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пограничник, которого нашли 3 июня в Браславском районе, застрелился из табельного пистолета.

Об этом пишет газета «Браслаўская звязда» со ссылкой на местные милицию и СК.

Оперативники выяснили, что 40-летний пограничник покончил с собой выстрелом из табельного пистолета.

В настоящее время проводится проверка.

Ранее БДГ сообщала, что старший прапорщик 1979 года рождения был найден мертвым 3 июня в 10 часов в Браславском районе. Информацию подтвердил на своем сайте Госпогранкомитет.

Погранзастава «Плюсы» находится примерно в 25 км от Браслава. Подразделение на белорусско-латвийской границе действует около 14 лет.

 
 
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Пограничник, которого нашли 3 июня в Браславском районе, застрелился из табельного пистолета.
 
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