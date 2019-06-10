Компактный кроссовер для большой компании: представлен семиместный Mercedes GLB

Источник материала: Tut.by

Компания Mercedes продолжает расширять семейство своих компактных моделей нового поколения, возглавляет которое A-класс. Так, свет уже увидели хэтчбек , стандартный и длиннобазный седан, купеобразный седан и универсал CLA, компактвэн B-класса , а сегодня на специальном мероприятии в американском штате Юта прошла премьера кроссовера GLB.





Отметим, что в ряду Mercedes есть также кроссовер GLA, но он сменит поколение чуть позже. Ну, а GLB таким образом — уже восьмая по счету модель компактного семейства Mercedes. Создана она на той же модернизированной платформе MFA с поперечным расположением силового агрегата и основным передним приводом, что и новый A-класс сотоварищи. Напомним, что на апрельском автошоу в Шанхае GLB представили в статусе концепта . Шанхайский шоу-кар был приукрашен выставочными элементами вроде багажника на крыше, диодных прожекторов и грязевых шин, но в остальном отличий у серийного кроссовера минимум.





По замыслу маркетологов Mercedes, в ряду марки получивший угловатый кузов GLB должен вписаться между моделями GLA и GLC. На их фоне новинка, достигающая в длину 4,63 м (колесная база — 2,83 м), будет выделяться компоновкой с тремя рядами сидений — то есть внутри тут поместятся до семи человек. В Mercedes полагают, что GLB станет более практичной альтернативой тому же GLA, то есть выбирать его будут в первую очередь большие семьи, которым люксовый полноразмерный кроссовер не по средствам или просто не нужен.





Правда, третий ряд кресел, при необходимости убираемые в пол нажатием кнопки, у GLB будет доступен в качестве платной опции. Второй ряд сидений (также за доплату) будет доступен с продольной регулировкой — его можно сдвигать вперед-назад на 140 мм, объем багажника варьируется от 560 л до 1755 л у пятиместной модификации. У семиместной версии «трюм» окажется совсем скромным — 130 л.





Салон GLB в общем и целом оформлен в том же ключе, что у нынешнего семейства A-класса — главной особенностью является единая широкоформатная панель без козырька и с 7-дюймовыми дисплеями для приборов и медиасистемы MBUX с голосовым управлением. Среди опций — экраны диагональю 10,25 дюйма, аудиосистема Burmester, проектор показаний на лобовое стекло, знакомая по более дорогим моделям Mercedes функция Energizing (синхронизирует управление музыкой, «климатом», массажером и подогревом сидений) и расширенный набор электронных помощников, включая квазиавтопилот, который может подруливать и самостоятельно менять полосу.





Ассортимент доступных для GLB двигателей известен по другим соплатформенным моделям. Это дизельные «четверки» 2.0 мощностью 150 и 190 лошадиных сил, а также двухлитровые бензиновые турбомоторы объемом 1,3 л и 2 л с отдачей 163 и 224 силы соответственно. В активе самых простых версий — привод на переднюю ось, самые мощные варианты по умолчанию оснащены полноприводной трансмиссией с муфтой в приводе задних колес. Для базового бензинового мотора положен 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением, остальные три модификации GLB идут с новой 8-ступенчатой коробкой (тоже роботизированной).





Позже подоспеют и AMG-версии — GLB 35 с 306-сильным мотором 2.0 и GLB 45 с новой и самой мощной серийной турбо-«четверкой» с двумя вариантами мощности (387 и 421 л.с.).





Выпуск кроссовера начнется этой осенью на заводе Daimler и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi в Мексике — прием заказов на новинку Mercedes начнет чуть раньше, в июле. В Европе первые покупатели получат машины ближе к концу года, стоимость пока неизвестна.