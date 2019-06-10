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В Минской области клещи покусали уже более 700 человек

11.06.2019 09:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минской области клещи покусали уже более 700 человек
shutterstock.com

Показатель укушенных ниже, чем в прошлом году, на 12%. Во всех районах проходит профилактика. В парках, кемпингах и на пляжах траву и деревья обрабатывают специальными защитными средствами.

«Закрытая одежда,  головной убор. Также не стоит забывать о репеллентах, то есть средствах, которые отпугивают клещей. Также необходимо производить взаимоосмотры», - о мерах предосторожности напоминает Екатерина КОЛЕСЕНЬ, заведующий отделом эпидемиологии Вилейского районного центра гигиены и эпидемиологии.

Если вы стали жертвой нападения клеща, нужно обязательно обратиться к врачу. Многие клещи разносят бактерии и вирусы. 

В Минской области клещи покусали уже более 700 человек
Сезон открыт. Как не стать жертвой клеща?
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Об этом сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
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