В Минской области клещи покусали уже более 700 человек

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Показатель укушенных ниже, чем в прошлом году, на 12%. Во всех районах проходит профилактика. В парках, кемпингах и на пляжах траву и деревья обрабатывают специальными защитными средствами.

«Закрытая одежда, головной убор. Также не стоит забывать о репеллентах, то есть средствах, которые отпугивают клещей. Также необходимо производить взаимоосмотры», - о мерах предосторожности напоминает Екатерина КОЛЕСЕНЬ, заведующий отделом эпидемиологии Вилейского районного центра гигиены и эпидемиологии.