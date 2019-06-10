Перепись-2019: на пороге важного события

Источник материала: Кобринский вестник



Осталось 4 месяца до проведения переписи населения, которая пройдёт в нашей стране с 4 по 30 октября. Как идёт подготовка к переписи в Кобринском районе, рассказывает начальник отдела статистики Кобринского района Главного статистического управления Брестской области Татьяна ТОЩЕВИКОВА.

— На данном этапе идет подготовка организационного плана проведения переписи населения. В целом по Кобринскому району нам необходимо привлечь 123 человека временного переписного персонала. В соответствии с законодательством в состав временного переписного персонала могут привлекаться совершеннолетние граждане Республики Беларусь: учащиеся и студенты, получающие высшее и среднее специальное образование в очной форме; работники государственных органов и иных государственных организаций, республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, общественных объединений и других организаций; граждане, зарегистрированные в органах государственной службы занятости населения в качестве безработных; пенсионеры.

Временный переписной персонал, привлекаемый к проведению переписи населения, освобождается от работы на период участия в ней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка по месту работы за счет средств нанимателей.

Напомню, перепись населения пройдет в 3 этапа. Во время первого этапа с 4 по 18 октября 2019 года респонденты смогут самостоятельно переписать себя и свою семью через интернет.

Затем в течение двух дней будет проводиться актуализация списка адресов для переписчиков, и с 21 по 30 октября – устный опрос граждан по месту жительства, кто не переписался через интернет.

Мы рассчитываем, что в интернет-переписи примут участие 25% населения. Этот способ прохождения опроса имеет ряд преимуществ по сравнению с остальными.

Во-первых, заполнить переписные листы можно в любое удобное для себя время и в любом месте, где есть возможность подключения к интернету. Во-вторых, персональные данные вносятся в анкеты непосредственно самим респондентом и никому не сообщаются. В-третьих, сокращается время прохождения опроса.

Одновременно с проведением интернет-переписи будет проводиться опрос на стационарных участках.

Стационарный переписной участок – это помещение, где переписчиками проводится устный опрос респондентов, пожелавших пройти его вне места жительства.

На территории Кобринского района будет создано 6 стационарных участков.

Также будет организована работа мобильных стационарных участков — это когда группа переписчиков направляется на предприятие, в организацию на один или несколько дней для того, чтобы работники этих предприятий, организаций прошли опрос непосредственно по месту своей работы.

Уже сейчас проводится и продолжится работа по информированию населения о предстоящей переписи населения. В объектах розничной торговли, учебных заведениях, учреждениях здравоохранения, зданиях культурного назначения, спортивных сооружениях, государственных учреждениях и иных организациях, а также в салонах городских автобусов будут размещены рекламные плакаты, видеоролики и другие информационные материалы о предстоящей переписи населения.

Записала Елена БАКУН.