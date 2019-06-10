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Неравнодушные пинчане помогли ГАИ задержать бесправницу с 3 промилле
11.06.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> В Пинске местные жители помогли сотрудникам ГАИ задержать женщину-водителя, которая управляла автомобилем в состоянии опьянения.
В милицию обратились жильцы дома по проспекту Жолтовского. Очевидцы рассказали о неадекватном поведении на проезжей части водителя автомобиля Porsche с российскими регистрационными номерами. Незамедлительно выехал наряд ГАИ. За рулем иномарки оказалась минчанка 1983 года рождения. Женщина была пьяна - почти 3 промилле в парах выдыхаемого воздуха.
В отношении нарушительницы составлен протокол по ч.1 ст.18.16 (вождение в состоянии опьянения) КоАП. В ходе разбирательства инспекторы установили, что с 2004 года жительница столицы лишена права управления транспортными средствами в Беларуси. Женщина полагала, что обойдет закон, сменив фамилию после замужества и получив права российского образца. На нее будет составлен административный материал по ч.1 ст.18.19 (вождение без прав) КоАП.
Сотрудники милиции призывают граждан не оставаться равнодушными и сообщать информацию о водителях, которые садятся за руль пьяными, чтобы предотвратить несчастье на дороге.
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В Пинске местные жители помогли сотрудникам ГАИ задержать женщину-водителя, которая управляла автомобилем в состоянии опьянения. В милицию обратились...
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