Неравнодушные пинчане помогли ГАИ задержать бесправницу с 3 промилле

Источник материала: Пинский Вестник

В Пинске местные жители помогли сотрудникам ГАИ задержать женщину-водителя, которая управляла автомобилем в состоянии опьянения.



В милицию обратились жильцы дома по проспекту Жолтовского. Очевидцы рассказали о неадекватном поведении на проезжей части водителя автомобиля Porsche с российскими регистрационными номерами. Незамедлительно выехал наряд ГАИ. За рулем иномарки оказалась минчанка 1983 года рождения. Женщина была пьяна - почти 3 промилле в парах выдыхаемого воздуха.



В отношении нарушительницы составлен протокол по ч.1 ст.18.16 (вождение в состоянии опьянения) КоАП. В ходе разбирательства инспекторы установили, что с 2004 года жительница столицы лишена права управления транспортными средствами в Беларуси. Женщина полагала, что обойдет закон, сменив фамилию после замужества и получив права российского образца. На нее будет составлен административный материал по ч.1 ст.18.19 (вождение без прав) КоАП.



Сотрудники милиции призывают граждан не оставаться равнодушными и сообщать информацию о водителях, которые садятся за руль пьяными, чтобы предотвратить несчастье на дороге.

