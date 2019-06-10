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В России анонсировали планы изъять еще два триллиона рублей у населения

11.06.2019 09:54 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В России анонсировали планы изъять еще два триллиона рублей у населения

Российские граждане продолжают получать гигантские теневые доходы, считают в правительстве. Их общий размер, по разным оценкам, составляет от 15% до 21% ВВП, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как сообщила Голикова в интервью «Известиям», в 2017 году россияне потратили на 13,3 триллиона рублей больше, чем получили официально.

Часть этой суммы - «это недоуплаченные налоги», посетовала Голикова. В неформальном секторе, без уплаты НДФЛ и взносов в социальные фонды, трудятся, по ее словам, около 15 миллионов человек. Это люди, ведущие бизнес без регистрации получающие зарплаты в конвертах. В результате государственные фонды - социального, медицинского и пенсионного страхования - теряют 2,3 триллиона рублей в год, заявила вице-премьер.

Экономические и финансовые ведомства работают над выводом этих «серых» доходов из тени, подчеркнула она.

В Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области с 1 января реализуется пилотный проект, предлагающий регистрацию самозанятым, а по последним данным ФНС, в него вступили около 102 тысяч человек. Это почти 7,6 миллиарда рублей оборота, заявила Голикова, что значительно меньше суммы, на которую рассчитывает бюджет.

Налог на доходы физических лиц, расширение налоговой базы - остаются одним из резервов для дальнейшего повышения сборов в государственную казну, говорил в конце февраля, выступая в Совете Федерации, глава ФНС Михаил Мишустин.

Кроме того, требуется наведение порядка с электронными денежными системами, с кадастровой стоимостью и инвентаризация объектов недвижимости, предлагал он.

«Ну и наконец, агрегаторы, все те, кто работает в Интернете, зарабатывает деньги и помогает другим зарабатывать деньги. Это все элементы связаны со стремлением услуги или товара нахождения покупателя в Интернете. Там тоже государство должно быть», - призывал Мишустин.

В России государство забирает в бюджет 37-39% ВВП - это уровень Евросоюза, при котором быстро экономика расти не может, отмечает завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. Впрочем, вопрос еще и в том, куда тратятся эти ресурсы. Россия занимает 118-е место в мире по расходам на здравоохранение (5,6% ВВП), практически вдвое отставая от лидера - Норвегии (10% ВВП).

На образование мы тратим 3,8% ВВП - это 88-е место в мире, указывает Миркин. Лидеры - Израиль и Норвегия расходуют 5,7% и 7,7% ВВП соответственно.

По данным Минфина, в 2018 году сборы в федеральный бюджет выросли на 29%, до 19,454 триллиона рублей.

Из это суммы 53% (10,2 трлн) правительство потратило на армию (2,82 трлн), полицию (1,97 трлн), финансирование чиновников (1,25 трлн) и скупку иностранной валюты (4,2 трлн).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Российские граждане продолжают получать гигантские теневые доходы, считают в правительстве. Их общий размер, по разным оценкам, составляет от 15% до 21% ВВП, заявила...
 
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