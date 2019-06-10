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В Гродненской области за 3 дня утонули 3 человека

11.06.2019 10:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Следтвенный комитет выясняет обстоятельства гибели на воде в Гродненской области.

Об этом сообщается на официальном сайте СК 10 июня.

По информации СК, 8 июня в озере Белое утонул 52-летний житель Сморгони, родственники не смоги его спасти. Отмечается, что мужчина перед купанием употреблял с друзьями спиртные напитки.

9 июня 41-летний житель Щучина утонул возле деревни Зацепичи. Вместе с другим гражданином они пытались переплыть Неман, но попали в яму, из которой один из них не выбрался. Тело до сих пор ищут.

В этот же день, 9 июня, в искусственном пруду родственниками был обнаружен труп 58-летнего мужчины. Это произошло в Волковысском районе.

По фактам утопления проводятся проверки в целях выяснения обстоятельств гибели.

В комитете сообщают, что с наступлением летнего сезона в Беларуси ежегодно увеличивается количество трагичских случаев на воде. СК предуреждает о необходимости соблюдения мер безопасности.

 
 
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Следтвенный комитет выясняет обстоятельства гибели на воде в Гродненской области.
 
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