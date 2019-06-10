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EPAM рассказал о своем секретном проекте для медицинской лаборатории

11.06.2019 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

EPAM последний год работает над футуристичным проектом по автоматизации медицинской лаборатории для европейского заказчика. Сергей Бойко, директор Embedded & IoT практики EPAM, рассказал 42.TUT.BY, в чем суть.


Фото носит иллюстративный характер. Изображение: intrigue.ie

Прежде всего Сергей отмечает, сам проект не «сверхсекретный». Но так как речь идет о создании первого прототипа и интеллектуальной собственности, они остерегаются промышленного шпионажа.

Сергей Бойко

— Мы создаем систему автоматизации медицинской лаборатории для одного из наших клиентов. Задач у проекта несколько: разработка максимально эффективного решения, которое позволит лаборатории работать автономно и ускорит процессы с одной стороны, а с другой — снижение человеческого фактора и защита сотрудника, работающего с биоматериалами. Такое решение эффективно, быстро обрабатывает получаемый материал и ее можно масштабировать — создать сотни лабораторий по всему миру. Появление подобных проектов сегодня кажется немного футуристичным, но это как раз то будущее, которое ждет нас в ближайшие 3−5−7 лет.

Как именно это собираются реализовать, Сергей не может сообщить в силу ограничения по информации.

— Но могу сказать, что работать будем с очень интересными технологиями, здесь и электромагнитная левитация, и робототехника, и много мехатроники. Это сложный в реализации проект — команда будет разрабатывать не только «умную» начинку, но и проектировать, производить и испытывать механизмы, которые станут физическим воплощением лаборатории. Компоненты этого решения нужно интегрировать в единую систему. Интернет вещей в действии. Проект связан с медициной и это тоже определенный вызов — ведь все оборудование должно быть разработано с соблюдением международных регламентов и стандартов.

Сергей отмечает, что команда проекта базируется в Бостоне, Минске и один из европейских городов, где расположен офис заказчика. В Беларуси над этим решением будут работать около 80 человек. Помимо разработчиков, тестировщиков, дизайнеров, продуктовых и проектных менеджеров, в команде работают представители классических инженерных специальностей — инженеры-конструкторы механики и электроники: те, кто умеет создавать первоклассные узлы и механизмы и готовы попробовать свои силы в работе над инновационным продуктом.

— Для проекта в Минске мы открываем опытное производство, которое закроет вопрос изготовления и сборки систем. Конечно, английский язык и желание погрузиться в новую для себя сферу — большой плюс для таких специалистов, ведь им предстоит работать с коллегами из разных стран.

Серийное производство обещают запустить уже через 3 года, опытные образцы чуть раньше. Но это не значит, что по окончании проекта команда не будет востребована. Автоматизация лаборатории — это только начало.

 
Теги: Минск
 
 
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