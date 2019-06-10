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Учитель из Ивьевского района стал лауреатом Международного Пушкинского конкурса в Москве
11.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
По традиции имена победителей конкурса объявлены в день рождения великого русского поэта и День русского языка.
В числе лауреатов — Алла Константиновна Свекла, учитель русского языка и литературы Юратишковского яслей-сада – средней школы. Организаторами конкурса являются «Российская газета» и правительство Москвы при поддержке Россотрудничества.
Алла Константиновна в своей конкурсной работе поразмышляла, «понятен ли «брат Пушкин» нынешним школьникам, которые выросли на комиксах, Instagram и YouTube”. Тема эссе 2019 года «220: Пушкин под напряжением. Памятник или блогер? Не мешают ли классики учить русский новому поколению?». В этом году на конкурс представили свои работы 225 учителей-русистов из 39 стран мира, в том числе из Сирии, Индии, Канады, Китая, США, Афганистана, Франции, Македонии, Монголии, Сербии, Польши, Приднестровья, Болгарии.
Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в Москве в рамках Дней города – в начале сентября.
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По традиции имена победителей конкурса объявлены в день рождения великого русского поэта и День русского языка. В числе лауреатов — Алла Константиновна Свекла,...
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