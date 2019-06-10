В Смолевичском районе задержали двух жителей Гродно с крупной партией наркотиков (+видео)

Источник материала: Вороновская газета





Сотрудники наркоконтроля УВД Минского облисполкома при силовой поддержке взвода оперативно-боевого назначения ОМОН задержали на днях двух жителей Гродно, которые прибыли в Смолевичский район за крупной партией наркотиков.

В машине у задержанных правоохранители обнаружили и изъяли 50 таблеток МДМА и полтора грамма гашиша, которые злоумышленники планировали реализовать в Гродно. Как рассказали сами задержанные, раскладкой наркотиков они занимаются последние полтора месяца. При этом у них есть и основное занятие: оба индивидуальные предприниматели. В наркобизнесе мужчины 34 и 40 лет планировали заработать денег на открытие собственного шиномонтажа.





«Объявление о поиске «сотрудников» задержанные нашли в интернете. Работодатель обещал, что в их обязанности будет входить получение мелких партий (до 50 граммов) наркотиков. После этого компаньоны должны были расфасовать их по пакетикам на мелкие дозы для конечных потребителей. Информацию о сделанных закладках фигуранты отправляли в этот же магазин. О своих заработках задержанные не рассказали, но обычно в таких случаях магазин, чтобы не платить денег, предлагает на заработанную сумму взять еще наркотика для следующей раскладки. Продолжается это до тех пор, пока закладчиков не схватит милиция», — рассказали подробности дела в УВД Минского облисполкома.





Кстати, для задержанных это была как минимум уже вторая полученная партия наркотиков. За несколько дней до этого они успели разложить в Гродно партию гашиша. Оперативники изъяли по указанным адресам 19 закладок этого наркотика.

СБ