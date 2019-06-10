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Управлял ногами и снимал на камеру: в Подмосковье насмерть разбился известный мотоблогер
Источник материала: Tut.by
В Подмосковье в ДТП погиб известный российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт.
Авария произошла на 69-м километре трассы М4 «Дон». Как
От полученных травм 33-летний мотоциклист погиб на месте происшествия.
Артем Болдырев — автор
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Артем Болдырев - автор YouTube-канала Moto nexus, на который подписано почти 290 тысяч человек.
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