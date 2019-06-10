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Управлял ногами и снимал на камеру: в Подмосковье насмерть разбился известный мотоблогер

11.06.2019 10:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Подмосковье в ДТП погиб известный российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт.


Фото: «Мотомосква», vk.com

Авария произошла на 69-м километре трассы М4 «Дон». Как сообщает телеграм-канал Mash, Болдырев управлял мотоциклом ногами и снимал все на камеру. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в «Газель».

От полученных травм 33-летний мотоциклист погиб на месте происшествия.


Фото: «Мотомосква», vk.com

Артем Болдырев — автор YouTube-канала Moto nexus, на который подписано почти 290 тысяч человек.

 
 
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Артем Болдырев - автор YouTube-канала Moto nexus, на который подписано почти 290 тысяч человек.
 
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