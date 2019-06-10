В спальне, кухне и гостиной. Реальные примеры того, как смотрится ламинат на стенах

Источник материала: Tut.by

REALTY.TUT.BY уже показывал , как нестандартно можно использовать ламинат, который, в общем-то, предназначен для пола. Однако за счет своих эксплуатационных качеств и внешнего вида он отлично подходит и для стен. Как его крепить — вы уже знаете. Теперь мы подобрали примеры идей, где это можно применить в квартире.

Кухня-гостиная

В кухне и гостиной ламинатом можно зонировать пространство и выделить, например, зоны отдыха и обеденную.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото:remontbp.com



Фото:remontbp.com



Фото:remontbp.com



Фото:remontbp.com



Фото:remontbp.com

Спальня

В спальне чаще всего ламинат используется на той стене, где размещается изголовье кровати.



Фото: inmyroom.ru



Фото: inmyroom.ru



Фото: inmyroom.ru



Фото:design-homes.ru



Фото:design-homes.ru



Фото:design-homes.ru



Фото: happymodern.ru



Фото: happymodern.ru