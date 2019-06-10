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В спальне, кухне и гостиной. Реальные примеры того, как смотрится ламинат на стенах

11.06.2019 10:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

REALTY.TUT.BY уже показывал, как нестандартно можно использовать ламинат, который, в общем-то, предназначен для пола. Однако за счет своих эксплуатационных качеств и внешнего вида он отлично подходит и для стен. Как его крепить — вы уже знаете. Теперь мы подобрали примеры идей, где это можно применить в квартире.

Кухня-гостиная

В кухне и гостиной ламинатом можно зонировать пространство и выделить, например, зоны отдыха и обеденную.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото:remontbp.com

Фото:remontbp.com

Фото:remontbp.com

Фото:remontbp.com

Фото:remontbp.com

Спальня

В спальне чаще всего ламинат используется на той стене, где размещается изголовье кровати.


Фото: inmyroom.ru

Фото: inmyroom.ru

Фото: inmyroom.ru

Фото:design-homes.ru

Фото:design-homes.ru

Фото:design-homes.ru

Фото: happymodern.ru

Фото: happymodern.ru
 
 
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REALTY.TUT.BY сделал классную подборку примеров ламината на стене.
 
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