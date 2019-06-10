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В спальне, кухне и гостиной. Реальные примеры того, как смотрится ламинат на стенах
Источник материала: Tut.by
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Кухня-гостиная
В кухне и гостиной ламинатом можно зонировать пространство и выделить, например, зоны отдыха и обеденную.
Спальня
В спальне чаще всего ламинат используется на той стене, где размещается изголовье кровати.
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REALTY.TUT.BY сделал классную подборку примеров ламината на стене.
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