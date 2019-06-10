Почти в любой стране вам могут рассказать об обширных подземельях, существующих в том или ином ее районе, и о загадочных случаях, произошедших с теми, кто пытался их посетить. Особенно богата на подобные подземные пещеры Южная Америка, континент волнующих открытий и поразительных исторических тайн.
В Перу, недалеко от пустыни Наска, известной своими колоссальными рисунками, видимыми только с неба, существуют пещеры, в которых, по поверьям местного населения, обитают подземные духи. Большинство входов в эти пещеры перегорожены многотонными каменными блоками. Начать обследование пещер удалось только в 1971 году, после того как был пробит проход в одном из таких блоков…
Спелеологи долго пробирались запутанными ходами, пока, наконец, не достигли огромного зала, вероятно, когда-то служившего местом религиозных церемоний. Неведомые каменотесы выложили его пол плитами с геометрическим орнаментом, на отполированных стенах выбили рисунки и знаки, напоминавшие иероглифы. В центре стояло 98 каменных тумб, похожие на жертвенники индейцев майя. На каждой тумбе был выбит желоб для стока крови.
От зала в разные стороны расходились туннели. Некоторые из них были заполнены человеческими останками. Самый длинный туннель дотягивался до океана и уходил под воду. Что за люди построили зал и туннели — никто не знает.
Изобилуют таинственными подземельями и окрестности священного города инков Куско. В 1952 году группа исследователей из Франции и США спустилась в одно из них. Долго задерживаться там спелеологи не собирались, провизии взяли всего на пять дней. Но пришлось ждать целых две недели, пока, наконец, на поверхность не выбрался единственный оставшийся в живых член группы — француз Филипп Ламонтьер. Он находился в крайне истощенном состоянии и почти ничего не помнил. К тому же у него обнаружили признаки заражения бубонной чумой.
Из его бессвязного бормотания удалось понять, что в пещерах обнаружены погребения древних царей и множество изделий из золота. Драгоценностями были заполнены десятки залов, но эти залы изобиловали ловушками, в одну из которых попали спелеологи. Под ними внезапно разошлись плиты пола, и они провалились в пропасть. Ламонтьер выжил лишь благодаря тому, что отстал от остальных. Доказательством правдивости его рассказа служил имевшийся при нем золотой кукурузный початок, искусно сделанный древними мастерами. Сейчас этот початок экспонируется в музее города Лима.
Власти постарались засекретить информацию о трагедии в подземельях под Куско. В местную прессу просочилось лишь несколько коротких заметок. О золотом початке в них не говорилось, но слухи быстро распространились среди населения, и сотни людей устремились в пещеры на поиски золота. В течение нескольких месяцев без вести пропали свыше двухсот человек, а те немногие, что выбрались на поверхность, вместо золота приносили чуму. Обеспокоенные возможностью эпидемии власти Перу наложили запрет на проникновение в пещеры, а входы в них замуровали.
Лишь в начале 2000-х годов авторитетный исследователь цивилизации инков доктор Рауль Сентено попытался повторить путь пропавшей экспедиции. Добиться разрешения попасть в подземелья ему не удалось, поэтому он подкупил охранников, дежуривших в древнем храме в паре километров от Куско, где находился вход в один из туннелей. Группа из шести опытных спелеологов во главе с Сентено проникла в помещение под усыпальницей, взломала замок на стальной решетке и двинулась по длинному сужавшемуся коридору, больше похожему, как позже писал Сентено. на часть обширной вентиляционной системы.
Сворачивая в боковые ходы и спускаясь все ниже, исследователи оказались в туннеле, пол которого был выложен ровными каменными плитами, а стены облицованы серебристым металлом. Спелеологи отбили небольшой кусок облицовки. Последующее его обследование показало, что металл по своей структуре похож на алюминий. Находка казалась совершенно невероятной. Ни один ученый не мог объяснить, как алюминий попал в доисторический лабиринт.
Далеко пройти по «алюминиевому» туннелю не удалось. Через сотню метров он сузился настолько, что спелеологам пришлось повернуть назад. Экспедиция пробыла под землей недолго и обследовала, по мнению Сентено, лишь небольшую часть подземного комплекса. Погребений и сокровищниц найдено не было, но Сентено уверен, что их открытие еще впереди.
В 1991 году группа английских и бразильских спелеологов проникла в пещеры, которые находятся в районе реки Риу-Синжу, притоке Амазонки. В 1925 году в этих местах бесследно исчезла экспедиция знаменитого исследователя Перси Фосетта, который в течение нескольких лет по заданию Английского географического общества изучал этот труднодоступный район Бразилии. По сведениям Фосетта, в здешних джунглях обитает загадочное племя светлокожих индейцев, живущих в глубоких пещерах, входы в которые они тщательно скрывают. Так что не исключалось, что пещеры в пойме Риу-Синжу — это подземные жилища тех самых индейцев, о которых писал Фосетт.
Вообще легенды о существовании в джунглях Амазонии заброшенных древних городов и наполненных сокровищами подземелий распространены среди исследователей и путешественников. Предполагают, будто эти города и подземелья были созданы уцелевшими жителями Атлантиды, которые после катастрофы, уничтожившей их остров, перебрались на материк. Фосетт считал, что «белые индейцы» — это одичавшие потомки атлантов. Сначала они жили в городах, руины которых, по его мнению, и сейчас еще можно встретить в бразильских дебрях, но позднее, под натиском окружающих племен, ушли в подземные пещеры, унеся с собой все самое ценное, что досталось им от предков.
Пещере в пойму Рио — Синжу оказались очень красивы. Со сводов свешивались на покрывала ярко-красная и желтая плесень, образуя узоры, похожие на кружева, часто попадались ручьи и живописные гроты. Однако никаких следов присутствия человека спелеологи на своем пути не встречали.
Пещере в пойму Рио — Синжу оказались очень красивы. Со сводов свешшивались
Но вот на глубине семидесяти метров дорогу им преградила необычная каменная плита. Поверхность ее, в отличие от остальных стен, была гладкой, что наводило на мысль о ее искусственном происхождении. С помощью лебедки огромный камень был сдвинут с места. Оказалось, что он стоял на каменных шарнирах, которые действовали подобно дверным петлям. За плитой находился прямой и длинный, уходивший вниз под небольшим углом туннель.
Спелеологи осветили туннель мощными прожекторами. Стены подземного коридора были выложены плотно пригнанными друг к другу плитами. На каждой плите красовалось резное изображение птицы, похожей на павлина. В полу имелись два желоба. Напрашивалось предположение, что они использовались как рельсы, по которым катились колеса нагруженных тележек, подобных тем, на каких вывозят уголь из штолен в шахтах.
Сообщение об открытии древней галереи наделало много шума и заинтересовало ученых всего мира. В 1995 году в пещеры под Риу-Синжу спустилась новая экспедиция. Она провела фотосъемки в галерее с павлинами и обследовала смежные коридоры, изобиловавшие гротами, озерами и даже целыми реками. Коридоры тянулись более чем на сто километров и, скорее всего, где-то соединялись с океаном: в гротах, до которых добрались исследователи, вода была соленой. Однако обследовать весь подземный комплекс и установить, где заканчиваются туннели, не удалось и этой экспедиции.
На основании полученных сведений ученые сделали вывод, что для создания подземных галерей в районе Риу-Синжу нужны были знания, недоступные диким обитателям Амазонии. Не могли их соорудить и инки, власть которых над здешними землями была непродолжительной и чисто номинальной. Кроме того, как установили зоологи, птицы, изображенные на плитах, не известны в Южной Америке.
В одном сходятся почти все специалисты: подземные галереи, как и храмовые комплексы Куско и Тиауанако, а также циклопические рисунки в пустыне Наска, сооружены в религиозных целях.
По поводу пещер есть интересное свидетельство испанского хрониста XVI века Кристобаля де Молины. Он сообщает о распространенной среди коренного индейского населения легенде о всемогущем Отце Человечества, который, завершив акт творения всего сущего на Земле, ушел в свой подземный мир. Аналогичные мифы о подземных богах есть в Китае и у народов Сибири.
Недавно пришло сообщение об очередной попытке проникнуть в пещеры под Куско. Попытка оказалась неудачной: подрыв перегораживавшего туннель древнего каменного блока привел к обвалу. Остается надеяться, что будущие археологи окажутся удачливее своих предшественников и завеса тайны над южноамериканскими пещерами приоткроется.