Источник материала: Новости Хотимска

Почти в любой стране вам могут рассказать об обширных подземельях, существующих в том или ином ее районе, и о загадочных случаях, произошедших с теми, кто пытался их посетить. Особенно богата на подобные подземные пещеры Южная Америка, континент волнующих открытий и поразительных исторических тайн.