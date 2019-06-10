Немецкий автопроизводитель показал, как будет работать внешняя подушка безопасности для авто

Источник материала: Новости Хотимска

Немецкий концерн специализируется на разработке коробок передач и рулевых механизмов, однако одновременно развивается и в других направлениях.

В прошлом году концерн анонсировал новую разработку в сфере безопасности. Сегодня они показали, как будет работать внешняя подушка безопасности для автомобилей.

Для этого на полигон вывели Opel Insignia, у которого в пороги был встроен Airbag. Его объем — от 280 до 400 литров, в зависимости от размера авто, а откроется подушка безопасности за 150 миллисекунд до столкновения. Чтобы механизм сработал в нужный момент, автомобиль оснащен сенсорами, радарами и камерами.

Новая разработка от немецкого концерна будет предназначена для защиты пассажиров при боковом столкновении. По статистике, в Германии почти треть ДТП происходит в боковую часть авто. Эксперты компании считают, что такие подушки безопасности смогут поглощать энергию удара и уменьшат вероятность получения травмы на 40%.

Пока неизвестно, когда внешние подушки безопасности пойдут в серийное производство, однако в компании не исключают возможности, что дополнение к автомобилю сможет прижиться в будущих беспилотных машинах. -0-