В Бобруйске пьяный мужчина зарубил собутыльника топором

Источник материала: Новости Хотимска

Пьяный мужчина в Бобруйске во время распития спиртных напитков нанес собутыльнику множественные удары топором. Следователи устанавливают обстоятельства убийства, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Трагедия произошла ночью 8 июня по месту жительства 53-летнего подозреваемого. От нанесенных ударов 39-летний мужчина скончался. После содеянного хозяин жилья позвонил соей знакомой и признался в случившемся. Женщина сообщила в милицию.