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В Бобруйске пьяный мужчина зарубил собутыльника топором
11.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Пьяный мужчина в Бобруйске во время распития спиртных напитков нанес собутыльнику множественные удары топором. Следователи устанавливают обстоятельства убийства, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Трагедия произошла ночью 8 июня по месту жительства 53-летнего подозреваемого. От нанесенных ударов 39-летний мужчина скончался. После содеянного хозяин жилья позвонил соей знакомой и признался в случившемся. Женщина сообщила в милицию.
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Пьяный мужчина в Бобруйске во время распития спиртных напитков нанес собутыльнику множественные удары топором. Следователи устанавливают обстоятельства...
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