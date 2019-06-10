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К 130-летию Глусской больницы. Фотоподборка «Архив доктора Семёнова»

11.06.2019 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

К 130-летию Глусской больницы. Фотоподборка «Архив доктора Семёнова»

По данным Национального исторического архива, датой основания лечебницы в Глуске (а точнее, Глусского сельского лечебного участка Бобруйского уезда) значится 1889 год. А значит, 2019-й — год 130-летнего юбилея здравоохранения в нашем районе.


К 130-летию Глусской больницы. Фотоподборка «Архив доктора Семёнова»
К 130-летию Глусской больницы. Фотоподборка «Архив доктора Семёнова»
К 130-летию Глусской больницы. Фотоподборка «Архив доктора Семёнова»
К 130-летию Глусской больницы. Фотоподборка «Архив доктора Семёнова»

Решение об открытии Глусской сельской лечебницы было принято «на основании Высочайше утвержденного Мнения Государственного Совета 24 апреля 1887 года».

В первые годы работы в Глусской лечебнице было всего 10 кроватей, а ежедневное число больных — всего 2—3 человека. Деньги на содержание лечебницы выделял губернский земский сбор Минской губернии. Заведовал больницей глусский сельский врач. Больница, состоящая из больничного дома, кухни, сарая с сенями и двумя ледниками, погреба и кладовой, располагалась на территории 1/3 десятины (десятина — 1,09 гектара). При этом больничный дом был обычным деревянным строением, не приспособленным специально под лечебницу. Его арендовали у глусского мещанина Ш. Молчадского. В доме было 4 палаты: две по 3,36 куб. саженей (сажень — 2,13 м) и еще две — по 6,3 куб. саженей. Отдельной специальной комнаты для операций не было, как и водопровода и канализации — во дворе больницы стоял колодец, а нечистоты вывозили в бочке. Зимой помещения отапливали голландскими печками (грубками). Ванна для больных размещалась в кухне.


К 130-летию Глусской больницы. Фотоподборка «Архив доктора Семёнова»
К 130-летию Глусской больницы. Фотоподборка «Архив доктора Семёнова»
К 130-летию Глусской больницы. Фотоподборка «Архив доктора Семёнова»
К 130-летию Глусской больницы. Фотоподборка «Архив доктора Семёнова»
К 130-летию Глусской больницы. Фотоподборка «Архив доктора Семёнова»

Больных с острыми и хирургическими болезнями принимали уже в 1889 году. Всего за этот год на прием к врачу обратился 951 человек. Причем к глусскому доктору шли пациенты не только из нашей волости, а и из Рудобельской, Лясковичской, Осовецкой, Новодорожской, Горковской. Все они относились к Глусскому лечебному участку Бобруйского уезда. В Глуске пациентов принимал врач, ему помогал фельдшер, при больнице была повивальная бабка и служанка-уборщица. К концу 1889 года при Глусской лечебнице открылась аптека, которой заведовал местный врач. По архивным данным, содержание местечковой лечебницы с отоплением и освещением за год обходилось в 230 рублей. Много это или мало, можно судить по ценам на некоторые товары. Так, например, по 1 рублю в конце ХІХ века стоили килограмм мыла, килограмм сливочного масла, мешок картошки, килограмм меда.


К 130-летию Глусской больницы. Фотоподборка «Архив доктора Семёнова»
К 130-летию Глусской больницы. Фотоподборка «Архив доктора Семёнова»
К 130-летию Глусской больницы. Фотоподборка «Архив доктора Семёнова»
К 130-летию Глусской больницы. Фотоподборка «Архив доктора Семёнова»

Отдельной вехой в истории Глусской больницы было время, когда там работал врач Александр Степанович Семёнов, чье имя сейчас носит больница. Он вместе с небольшим коллективом фельдшеров и медсестер спасал жизни глусчан на протяжении 53 лет. Надо сказать, что врач Семёнов не только лечил пациентов, но и запечатлел для потомков на фото Глусскую больницу. В семейном архиве Семёновых таких снимков сохранилось много. Не так давно сын Александра Семёнова Юрий ушел из жизни, а его фотоархив сейчас находится у близкой родственницы Елены Кмит. Именно она предоставила редакции Глусской районной газеты «Радзіма» уникальные фотографии больницы, личные фото Александра Степановича, фотокопию его диплома и врачебной клятвы, которую он произносил 2 июня 1913 года при окончании Харьковского университета. Эти материалы легли в основу фотоподборки «Архив доктора Семёнова», которая, уверены, будет уникальным подарком к 130-летию Глусской больницы от потомков заслуженного врача БССР Александра Семёнова и нашей редакции. Здесь вы можете увидеть материалы «Архива доктора Семёнова». 


К 130-летию Глусской больницы. Фотоподборка «Архив доктора Семёнова»
К 130-летию Глусской больницы. Фотоподборка «Архив доктора Семёнова»

К 130-летию Глусской больницы. Фотоподборка «Архив доктора Семёнова»
К 130-летию Глусской больницы. Фотоподборка «Архив доктора Семёнова»

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ

Фото из архива семьи Семёновых

 
 
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По данным Национального исторического архива, датой основания лечебницы в Глуске (а точнее, Глусского сельского лечебного участка Бобруйского уезда) значится 1889...
 
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