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В Бобруйске мужчина зарубил собутыльника топором

11.06.2019 10:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Бобруйске мужчина зарубил собутыльника топором
Следственный комитет РБ

По данным следствия, ночью 8 июня мужчины распивали алкоголь по месту жительства подозреваемого. Вероятно, в какой-то момент между собутыльниками возник конфликт. Хозяин дома схватился за топор и нанес знакомому множественные удары. Последний в результате причинённых ему травм скончался на месте, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

После содеянного мужина позвонил своей знакомой и сообщил о случившемся. Женщина обратилась в милицию.

Подозреваемый задержан. Назначен ряд экспертных исследований, в том числе комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. 

В Бобруйске мужчина зарубил собутыльника топором
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