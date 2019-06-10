В Бобруйске мужчина зарубил собутыльника топором

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По данным следствия, ночью 8 июня мужчины распивали алкоголь по месту жительства подозреваемого. Вероятно, в какой-то момент между собутыльниками возник конфликт. Хозяин дома схватился за топор и нанес знакомому множественные удары. Последний в результате причинённых ему травм скончался на месте, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

После содеянного мужина позвонил своей знакомой и сообщил о случившемся. Женщина обратилась в милицию.