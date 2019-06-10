В Минтруда рассказали об индексации доходов населения за май

Источник материала: Аргументы и факты

Индексация за май 2019 года произведена в виде единовременного пересмотра денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников, устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, сообщили в Минтруда.

В свою очередь индекс потребительских цен за май 2019 года не превысил пятипроцентного порога к январю 2019 года – месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.

В связи с этим указанные виды доходов за май не индексируются.