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В Минтруда рассказали об индексации доходов населения за май

11.06.2019 10:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минтруда рассказали об индексации доходов населения за май
Фото из открытых источников

Индексация за май 2019 года произведена в виде единовременного пересмотра денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников, устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, сообщили в Минтруда.

В свою очередь индекс потребительских цен за май 2019 года не превысил пятипроцентного порога к январю 2019 года – месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета. 

В связи с этим указанные виды доходов за май не индексируются.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2019 года в размере 330 рублей. 

В Минтруда рассказали об индексации доходов населения за май
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По данным Белстата, индекс потребительских цен за май 2019 года к апрелю составил 100,3%.
 
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