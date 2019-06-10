Жара в Бресте: до +34 и намёк на какой-то дождь только в воскресенье

Источник материала: Виртуальный Брест

Один за одним падают температурные рекорды во всей Беларуси, вот и Брест "подтягивается".





Синоптики в растерянности - какое-то уж слишком уж жаркое лето. Будем терпеть - пить побольше водички (и никакого алкоголя) и отдыхать. Работать на такой жаре противопоказано.





Может, уже пора законодательно вводить сиесту?

Прогноз погоды по Беларуси на день 11 июня 2019 г

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северу в отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.





Максимальная температура воздуха +27..+33°С.