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Жара в Бресте: до +34 и намёк на какой-то дождь только в воскресенье
11.06.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Один за одним падают температурные рекорды во всей Беларуси, вот и Брест "подтягивается".
Синоптики в растерянности - какое-то уж слишком уж жаркое лето. Будем терпеть - пить побольше водички (и никакого алкоголя) и отдыхать. Работать на такой жаре противопоказано.
Может, уже пора законодательно вводить сиесту?
Прогноз погоды по Беларуси на день 11 июня 2019 г
Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северу в отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.
Максимальная температура воздуха +27..+33°С.
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