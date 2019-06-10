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В сельхозпредприятиях Мстиславского района идёт заготовка кормов из трав первого укоса

11.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Широким фронтом идёт заготовка кормов из трав первого укоса в сельхозпредприятиях района. Используют каждый погожий час и труженики открытого акционерного общества «Мазоловское». Для общественного поголовья в хозяйстве заготовлено более четырёх тысяч тонн травянистых кормов.

Даже ночью не останавливается работа на трамбовке сенажной массы, которую доставляют с полей хозяйства в траншеи возле молочно-товарного комплекса аг. Мазолово. Ведь согласно технологии на качественную заготовку одного хранилища консервированных кормов необходимо 3-4 суток. Именно поэтому в сельском хозяйстве в дни косовицы требуется не меньшая мобилизация, чем на уборке хлеба.

Дружной командой трудится механизированный кормозаготовительный отряд этого сельхозпредприятия. В него входит 4 косилки, три подборщика-измельчителя, столько же грабель, два трактора работают на трамбовке, 9 единиц занято на отвозке.

Уверенно ведёт по полю КЗР-10 потомственный механизатор Сергей Нестеров-младший. Ему есть на кого равняться, с кого брать пример: небезызвестным в районе механизатором был его дед Александр Нестеров, рядом на этом же поле на КВК-800 трудится отец. Сергей Сергеевич знает, что отец всегда может прийти на помощь, но и подводить его не может. Поэтому и весной, когда трудился на пахоте, и на кормозаготовке Сергей Нестеров тщательно готовит технику, старательно выполняет требования ведения полевых работ.

В сельхозпредприятиях Мстиславского района идёт заготовка кормов из трав первого укоса

▪ Понимает важность качественного выполнения порученных заданий молодой механизатор Сергей Нестеров. Фото Валентины Кравцовой.

В проведении этой важной сельскохозяйственной кампании принимают участие как постоянно работающие механизаторы и водители, так и привлечённые специалисты. Один из них — Леонид Солдатенко. Он сменил ставшую привычной за полутора десятка лет работу животновода и пересел на трактор.

В эти жаркие во всех отношениях летние дни Леонид Солдатенко на МТЗ-82 сгребает граблями ГВП-7 траву в валки, готовит фронт работ для подборщиков. Ежедневно он выполняет эту операцию на площади 30-35 гектаров.

В сельхозпредприятиях Мстиславского района идёт заготовка кормов из трав первого укоса

▪ Хорошая дневная выработка поднимает настроение Леониду Солдатенко.  Фото Валентины Кравцовой.

Интересуюсь, не потерял ли за годы работы на ферме профессиональные навыки. — Что умеешь — за плечами не носишь, — на несколько минут остановив агрегат говорит Леонид Солдатенко. — Ведь до работы в животноводческой отрасли 13 лет был механизатором. На кормозаготовке уже неделю, справляюсь.

Среди тех, кто с первого дня на кормозаготовке водители Николай Иванов, Сергей Беленков и его однофамилец Дмитрий.

— Работа идёт быстро и слаженно, с обязательным соблюдением технологических требований, — комментирует главный агроном ОАО «Мазоловское» Николай Полугодков. — Травы в этом году уродили неплохие. Заканчиваем косьбу и уборку люцерны на сенаж на участке в 70 га возле Курковщины. Возле Жигалова рулонным способом ведём заготовку сена, на которое косим злаковые травы. Сенаж готовим и традиционно — в траншеи, и в плёнку.

Качество закладываемой измельчённой травяной массы постоянно отслеживается специалистами ветлабаратории. Традиционно проверяются температура и влажность зелёного корма, отбираются пробы для определения содержания каротина, наличие сухого вещества и нитратов. Ведь соблюдение всех технологических регламентов — это основа основ, которая потом позволит увидеть результат кормопроизводства в доильном зале.

Валентина КРАВЦОВА.

 
 
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Широким фронтом идёт заготовка кормов из трав первого укоса в сельхозпредприятиях района. Используют каждый погожий час и труженики открытого акционерного...
 
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