Мозырский НПЗ предъявил претензии «Роснефти» за некачественную нефть

Источник материала: Ежедневник





«Роснефть» получила претензии от «Белнефтехима». Сумма, которую требует белорусская сторона, – 155 миллионов долларов.

450 тысяч долларов требует и польский Orlen, который намерен добиться от «Транснефти» гарантии соответствующих выплат. Об этом сообщает изданне «Коммерсант» .

В трубопроводной монополии называют эти требования «попытками заработать на компенсациях». По информации «Коммерсанта», на самом деле такие высокие суммы компенсаций для Беларуси невозможны, но в правительстве в любом случае готовы обсуждать суммы только после полного разрешения кризиса.

По словам источников «Ъ», знакомых с содержанием письма, которое направил вице-премьеру России Дмитрию Козаку Игорь Сечин, известно, что белорусский Мозырский НПЗ хочет от российской стороны компенсаций ущерба за загрязненную нефть в размере 155 миллионов долларов. Эти претензии были перенаправлены в «Транснефть», но, как отметил Игорь Сечин, трубопроводная компания не подтвердила, что готова их удовлетворить.

Впрочем, расчет размера этого вреда не выглядит очевидным. Так, Мозырский НПЗ обосновал их тем, что из 443 тысяч тонн нефти стоимостью 185 миллионов долларов, которые «Роснефть» поставила на завод в апреле, 370 тысяч тонн представляла собой загрязненную нефть, стоимость которой белорусская сторона считает нулевой. Соответственно, НПЗ просит «Роснефть» «в добровольном порядке» вернуть деньги в размере 155 миллионов долларов. И хотя в письме и говорится о готовности судиться в Арбитражном суде Москвы, белорусская сторона выступает за решение вопроса «с многолетними деловыми партнерами» «исключительно во внесудебном порядке». Более того, отмечается в письме, НПЗ готов рассмотреть «встречное обоснование» «Роснефти» о соразмерном снижении цен некачественной нефти.

Причину такой позиции собеседники «Ъ» видят в том, что вред от поставок загрязненной нефти на Мозырь на данный момент в принципе отсутствует. Дело в том, что, согласно договоренности Москвы и Минска, вся загрязненная нефть из Беларуси будет возвращена в Россию. Взамен – что подтвердил в интервью Reuters 10 июня заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин – в Беларусь будет поставлена чистая нефть.

«В тех же белорусских НПЗ, например, упущенную выгоду можно считать в конце года, если мы не наверстаем годовой объем поставок в размере 18 миллионов тонн, у нас нет обязательств по объему поставок по месяцам», – сказал господин Сорокин.

Опрошенные «Ъ» юристы считают, что в случае гипотетического судебного спора между Мозырским НПЗ и «Роснефтью» у белорусской стороны больше шансов.

«Роснефть» на данном этапе фактически не оспаривает требование НПЗ о снижении цен нефти, в связи с чем шансы НПЗ следует считать более высокими», – говорит старший юрист BGP Litigation Олег Хмелевский.

С ним согласен партнер юридической компании «Норт ОКС» Владимир Смолярж, который считает, что «Роснефть» будет заинтересована привлечь «Транснефть» к этому судебному процессу в качестве, скорее всего, третьего лица.