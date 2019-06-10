«Лайкнул» на 4 года

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Житель Долбнево не так давно посетил свою страничку, где просматривал видео порнографического характера. Понравившиеся ролики он «лайкнул» и сохранил для себя. Видео появилось в открытом доступе благодаря жителю района, поэтому в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.343 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция – до 4 лет лишения свободы.

Анна СОВПЕЛЬ,

по материалам РОСК.