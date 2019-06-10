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«Лайкнул» на 4 года
11.06.2019 10:39 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Житель Долбнево не так давно посетил свою страничку, где просматривал видео порнографического характера. Понравившиеся ролики он «лайкнул» и сохранил для себя. Видео появилось в открытом доступе благодаря жителю района, поэтому в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.343 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция – до 4 лет лишения свободы.
Анна СОВПЕЛЬ,
по материалам РОСК.
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Житель Долбнево не так давно посетил свою страничку, где просматривал видео порнографического характера. Понравившиеся ролики Сообщение «Лайкнул» на 4 года...
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