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Три агроусадьбы Каменецкого района 28-29 июня откроют двери для гостей
11.06.2019 09:18 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
С 28 по 29 июня 2019 года по всей стране пройдет республиканская акция «День открытых дверей в белорусских агроусадьбах».
В Каменецком районе участие в акции принимают 3 агроусадьбы: «Беловежская светлица», «Солнечный домик» и «Фольварк Гвоздь».
Владельцы агроусадеб сердечно приглашают туристов посетить свои усадьбы, поучаствовать в мастер-классах, продегустировать блюда исконно-белорусской кухни!
Убедительная просьба ко всем, кто хотел бы приехать в эти агроусадьбы: пожалуйста, свяжитесь с хозяевами заранее и предупредите о своем приезде, чтобы они заранее могли рассчитать число гостей.
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С 28 по 29 июня 2019 года по всей стране пройдет республиканская акция «День открытых Сообщение Три агроусадьбы Каменецкого района 28-29 июня откроют двери для гостей...
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