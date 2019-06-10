Три агроусадьбы Каменецкого района 28-29 июня откроют двери для гостей

Источник материала: Навiны Камянеччыны

С 28 по 29 июня 2019 года по всей стране пройдет республиканская акция «День открытых дверей в белорусских агроусадьбах».

В Каменецком районе участие в акции принимают 3 агроусадьбы: «Беловежская светлица», «Солнечный домик» и «Фольварк Гвоздь».

Владельцы агроусадеб сердечно приглашают туристов посетить свои усадьбы, поучаствовать в мастер-классах, продегустировать блюда исконно-белорусской кухни!

№ п/п Наименование агроусадьбы ФИО владельца Адрес агроусадьбы Контактный номер телефона Услуга 1 «Беловежская светлица» Андрущенко Елена Валерьевна д.Осинники, д.16 8 (033) 644-44-28 Экскурсия по старинному дому-музею с русской печью. Дегустация белорусских национальных блюд (по предварительному запросу) 2 «Солнечный домик» Гомончук Ирина Васильевна д.Хвояновка, д.33; д.Зановины, д.12 8 (033) 602-30-12 Мастер-класс: «Традиционная медицина наших предков. Эффективные древние рецепты траволечения самых распространённых заболеваний» 3 «Фольварк Гвоздь» Гудилов Александр Евгеньевич д.Гвоздь 1, д.3 8 (029) 522-22-11 Дегустация национальных белорусских блюд

Убедительная просьба ко всем, кто хотел бы приехать в эти агроусадьбы: пожалуйста, свяжитесь с хозяевами заранее и предупредите о своем приезде, чтобы они заранее могли рассчитать число гостей.