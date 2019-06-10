ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три агроусадьбы Каменецкого района 28-29 июня откроют двери для гостей

11.06.2019 09:18 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

С 28 по 29 июня 2019 года  по всей стране пройдет республиканская акция «День открытых дверей в белорусских агроусадьбах».

В Каменецком районе участие в акции принимают 3 агроусадьбы: «Беловежская светлица», «Солнечный домик» и «Фольварк Гвоздь».

Владельцы агроусадеб сердечно приглашают туристов посетить свои усадьбы, поучаствовать в мастер-классах, продегустировать блюда исконно-белорусской кухни!

№ п/п Наименование агроусадьбы ФИО владельца Адрес агроусадьбы Контактный номер телефона Услуга
1 «Беловежская светлица» Андрущенко Елена Валерьевна д.Осинники, д.16 8 (033) 644-44-28 Экскурсия по старинному дому-музею с русской печью. Дегустация белорусских национальных блюд (по предварительному запросу)
2 «Солнечный домик» Гомончук Ирина Васильевна д.Хвояновка, д.33;

 

д.Зановины, д.12

 8 (033) 602-30-12 Мастер-класс: «Традиционная медицина наших предков. Эффективные древние рецепты траволечения самых распространённых заболеваний»
3 «Фольварк Гвоздь» Гудилов Александр Евгеньевич д.Гвоздь 1, д.3 8 (029) 522-22-11 Дегустация национальных белорусских блюд

 

Убедительная просьба ко всем, кто хотел бы приехать в эти агроусадьбы: пожалуйста, свяжитесь с хозяевами заранее и предупредите о своем приезде, чтобы они заранее могли рассчитать число гостей.

Три агроусадьбы Каменецкого района 28-29 июня откроют двери для гостей

Author: Редактор сайта

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 28 по 29 июня 2019 года  по всей стране пройдет республиканская акция «День открытых Сообщение Три агроусадьбы Каменецкого района 28-29 июня откроют двери для гостей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Клещи покусали более 700 человек только в Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика