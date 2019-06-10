За эти растения и цветочки дачника могут посадить!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

С 1 июня по 15 сентября на территории нашего района будет проводиться специальная программа «Мак» с целью недопущения создания и распространения наркотической сырьевой базы растительного происхождения, уничтожения незаконных посевов наркосодержащих культур, устранения причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков растительного происхождения.

В соответствии с законодательством, за выращивание и посев наркосодержащих растений установлена административная ответственность.

Ст.16.1 КоАП РБ (Посев или взращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества): посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, запрещенных к возделыванию растений либо культивирование без той же цели сортов конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества, влекут наложение штрафа до 20 БВ.

Также, предусмотрена уголовная ответственность за посев или выращивание мака и конопли.

Ст.329 УК РБ (Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растении, содержащих наркотические вещества): посев или выращивание с целью сбыта или изготовления наркотических средств, запрещенных к возделыванию растений либо культивирование с той же целью сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, наказывается штрафом, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные повторно, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные ст.327, 328 и 331 настоящего Кодекса, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Еще раз напоминаем о запрете выращивания наркосодержащих культур и призываем к благоразумности и проявлению самостоятельной инициативы по недопущению и пресечению фактов произрастания таких культур, как мак и конопля.

Если вам станет что-либо известно о лицах, занимающихся выращиванием и продажей наркосодержащих культур, других видов наркотических средств либо о лицах, их приобретающих, не оставайтесь безразличными к этому и позвоните по телефонам: 2-50-36 либо 102.

Виктор ЖЕБРУН,

первый заместитель начальника ОВД райисполкома.