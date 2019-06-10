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Зарплаты бюджетников и стипендии проиндексировали за май

11.06.2019 09:34 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Зарплаты бюджетников и стипендии проиндексировали за май
фото: Myfin.by

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за май 2019 года к апрелю 2019 г. составил 100,3%.

Как сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты, индексация за май 2019 г. произведена в виде единовременного пересмотра денежных доходов: заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт.

Все перечисленные доходы начисляются из бюджетных источников и устанавливаются от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

 
 
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Эти доходы привязаны к размеру тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций, которая выросла с 1 мая.
 
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