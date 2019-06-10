Зарплаты бюджетников и стипендии проиндексировали за май

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за май 2019 года к апрелю 2019 г. составил 100,3%.

Как сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты, индексация за май 2019 г. произведена в виде единовременного пересмотра денежных доходов: заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт.