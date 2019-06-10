Источник материала: Интерфакс

Беларусь планирует привлечь кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 15,5 млн евро для реализации инвестпроекта "Чистая вода Витебской области".

Проект соответствующего кредитного соглашения одобрен постановлением Совмина Беларуси №371, опубликованным во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Кредит планируется привлечь в 2019-2021 годах сроком на 15 лет.

На проведение переговоров по данному кредитному договору и его подписание уполномочено министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

Беларусь является членом ЕБРР с 1992 года. Общий объем финансовых ресурсов, которые предоставил ЕБРР за это время, составляет около 2,4 млрд евро. Текущий кредитный портфель ЕБРР в Беларуси сложился в сумме около 700 млн евро.

В 2016 году ЕБРР расширил рамки сотрудничества с Беларусью, включив в сферу кредитных отношений госсектор и муниципальные организации. Также ЕБРР ведет активную консультативную работу по подготовке к приватизации ряда белорусских предприятий и банков.