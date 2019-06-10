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19-летний белорусский хоккеист перешел в нижегородское «Торпедо»

11.06.2019 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

19-летний белорусский форвард Владимир Михальчук заключил двусторонний контракт с выступающим в КХЛ нижегородским «Торпедо», сообщает официальный сайт КХЛ.


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Минувший сезон 19-летний форвард провел за океаном, выступая за «Принс Джордж Кугарс» в WHL. В 68 матчах регулярного чемпионата Михальчук набрал 50 (25+25) очков при 36 минутах штрафа и показателе полезности «-34», став первым бомбардиром команды и третьим по результативности белорусом в лиге после игроков «Принц Альберта» Алексея Протаса и Сергея Сапего. На ежегодном вручении индивидуальных наград «Принс Джорджа» Владислава признали лучшим форвардом команды. Кстати, в сезоне-2017/18 на аналогичном мероприятии белорус получил награду новичку года.

Для Михальчука минувший сезон в WHL стал вторым в карьере. Всего за «Принс Джордж» нападающий провел 128 матчей, в которых отметился 83 (39+44) очками.

«Первый год было тяжелее, мне мало давали играть, — приводит слова Михальчука hockey.by. — В этом сезоне больше доверяли, получал много игрового времени. Работал над собой, что и дало результат».

Весной Михальчук получил вызов в национальную сборную Беларуси и дебютировал в форме главной команды страны в выставочном матче с россиянами.

Напомним, весной в «Торпедо» на двусторонний контракт, условия которого подразумевают возможность выступления в ВХЛ за фарм-клуб нижегородцев «Саров», перешел еще один белорусский форвард Андрей Белевич.

 
 
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19-летний белорусский форвард Владимир Михальчук заключил двусторонний контракт с выступающим в КХЛ нижегородским «Торпедо», сообщает официальный сайт КХЛ.
 
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